1000 Yaşına Ulaşacak İlk İnsan Muhtemelen Şu An Hayatta

Bilim dünyası uzun yıllardır yaşlanmanın insan vücudu üzerindeki etkilerini durdurmak için çalışıyor. Bir anlamda, teknolojiyi kullanarak ölümü feth edebilmek istiyorlar. Bu alanda çalışan İngiliz bilim insanı Dr. Aubrey de Grey, 1000 yaşına ulaşacak ilk insanın, muhtemelen şu anda hayatta olduğunu söylüyor.

İngiliz biyomedikal gerontolog Dr. Aubrey de Grey, SENS Araştırma Vakfı'nda yaşlanmaya karşı araştırmalar yürüten çok saygın bir bilim insanı. Upuzun sakalı, gizemli görünümü ve çarpıcı ifadeleri ile nevi şahsına münhasır bir karakter olan de Grey, kendi alanınının otorite isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

İngiliz haber sitesi Express.co.uk ile konuşan Dr. de Grey, son 20 yılda yaşlanmaya karşı mücadelede büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Bu çalışmalara yönelik ilginin hiç olmadığı kadar arttığını ifade eden bilim insanı, yaşlanmanın durdurulmasının toplumda geniş çaplı bir devrime yol açacağını söyledi.

Kaliforniya merkezli SENS Araştırma Vakfı, yaşlanmayı durdurmaya yönelik araştırmalar yürütmek üzere 2009 yılında kuruldu. Dr. de Grey’in liderliğinde faaliyetlerine devam eden vakıf, insan vücudundaki moleküler ve hücresel hasarın onarılmasını sağlamak için laboratuvar ve klinik ortamda çok önemli çalışmalara imza atıyor.

Dr. de Grey’e, 1000 yıla kadar yaşayacak ilk insanın şu an hayatta olup olmadığı soruldu. “Muhtemelen çoktan doğdu ancak hepimiz bunun erken aşamada bir araştırma olduğunu biliyoruz. Bu nedenle herhangi bir zaman aralığı tahmini yapmak son derece spekülatif olur” diyen İngiliz bilim insanı, buna rağmen uzun ömürlü yaşama 20 yıl içinde ulaşabileceğimizi düşünüyor.

İnsanlığın, medeniyetin başlangıcından beri yaşlanmanın farkında olduğunu ve bunun üzerine düşündüğünü ifade eden Dr. de Grey, önümüzdeki birkaç yıl içinde teknoloji geliştikçe, politikacıların ve toplumun uzun yaşam konusunu daha fazla ciddiye alması gerektiğini savundu. Toplumdaki dinamiklerin önemli bir değişimden geçeceğini söyleyen bilim insanı, “Bu geçişin gerçekten çalkantılı olmasını önlemek için ekonominin küresel ölçekte yeniden yapılandırılması gerekiyor. Bu değişimde politikacıların önemi çok büyük” dedi.

Dr. de Grey, yaşlanma karşıtı araştırmaların önündeki en önemli engelin finansman eksikliği olduğunu belirtti. “Bilimin izin verdiği ölçüde hızlı hareket etmek için yeterli kaynağa sahip olmamız gerekiyor. Bütçemiz biraz daha fazla olsaydı, en az iki kat daha hızlı gidebilirdik” diyen İngiliz bilim insanı, dünya çapında milyonerlere SENS Araştırma Vakfı’na bağış yapma çağrısında bulundu.