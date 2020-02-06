Yaşlanma Kaynaklı Duyu Kayıplarına Çözüm Olacak Araştırma

Çinli nörobiyolog Xiaoming Zhou, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan işitme kaybı üzerine çalışma yürütüyor. Bu araştırmada, beyin eğitiminin genel olarak duyu kaybının önüne geçebilecek bir pratik olarak kullanılabileceği düşünülüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay kentinde bulunan Doğu Çin Normal Üniversitesi'nden nörobiyolog Xiaoming Zhou, yaşlılıkta ortaya çıkan işitme kayıpları üzerine çalışıyor. Zhou, beyin eğitimi yoluyla duyusal algılarımızdaki gerilemeyi de azaltmayı ve nörodejeneratif hastalıkları engellemeyi umuyor.

Nature'a konuşan Xiaoming Zhou, araştırmasının yaşlanınca insanlardaki işitme fonksiyonundaki gerilmenin sinirsel temelini anlamayı hedeflediğini belirtiyor. Zhou, bunun için kemirgenler üzerinde, işitsel sistemlerdeki yaş bağlantılı değişiklikleri tersine çevirip çeviremeyeceklerini görmeyi hedefleyen bir araştırma yapmış.

Beyin fonksiyonlarındaki azalma engellenebilir

Bunun için hayvanlara, içinde farklı frekanslardaki ve yoğunluklardaki sesleri ayırt etmeyi öğrenmenin de yer aldığı bir dizi görev verdiklerini kaydeden bilim insanı, bu alıştırmaların kemirgenlerde işitmeyi geliştirdiğini, ayrıca beyin yapısında öğrenme ve hafızayla yakından bağlantılı hipokampüste (beyin çıkıntısı) de değişiklikleri teşvik ettiğini söylüyor.

Zhou, hipokampüsteki değişikliğin, yeni çeşit beyin eğitimleri sayesinde algımızdaki ve öğrenme ve hafıza gibi diğer beyin fonksiyonlarımızdaki düşüşlerin azaltılabileceğini gösterdiğini savunuyor. Zhou, bu çalışmanın nörodejeneratif hastalıkları bertaraf etme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki nüfusun yaşlanmasına da dikkat çeken bilim insanı, ülkede yalnızca az sayıdaki sinir bilim laboratuvarının yaşlılıkta beyin fonksiyonlarının nasıl değiştiğinin altında yatan mekanizmaları anlamaya çalışmaya odaklandığını hatırlatıyor. Zhou, bununla birlikte, Çin'de bu alandaki araştırmaların dramatik bir biçimde arttığına işaret ediyor. Bilim insanına göre bu durum, son yıllarda ülkedeki bilim camiasının büyümesiyle ya da sinir bilim araştırmalarına yönelik yatırımların artmasıyla ilişkilendirilebilir.

Nörobiyolog, Çin'de özellikle Alzheimer tedavisinde ilerleme kaydedilebileceğini düşünüyor. Zhou, China Brain Project (Çin Beyin Projesi) adı verilen ulusal sinir bilim girişiminin odaklanacağı üç beyin bağlantılı hastalıktan birinin de Alzheimer olduğuna dikkat çekiyor. Zhou, Alzheimer için sinirbilimcilerin yanı sıra tıp ve yapay zekâ alanlarının da çalışacağını belirtirken, merkezi hükümetten gelecek fonların da çalışmaların yürümesi için önemli olduğunu belirtiyor.