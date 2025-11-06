11.11 İndirimlerinde Fiyatı Düşerse Kaçırmamanız Gereken En İyi Oyuncu Ekipmanları

Kasım ayının gelmesiyle gözler 11.11, ya da bilinen diğer adıyla Black Friday indirimlerine çevrildi. Biz bu kampanyalarda fiyatı düşmesi hâlinde alabileceğiniz oyuncu ekipmanlarını listeledik.

Kasım ayı, yeni bir ürün satın almak isteyenlerin yılın en beklenen zamanı. 11.11, ya da bilinen diğer adıyla Black Friday indirimleri birçok platformlarda ve mağazalarda bu ay içinde gerçekleştirilecek. Tabii ki kampanyalarda oyuncu ekipmanlarının da fiyatlarının düştüğünü göreceğiz. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz o ürünlere kavuşmak için en büyük fırsatlar kasım boyunca karşınıza çıkacak.

Biz de bu içeriğimizde kasım boyunca gerçekleştirilecek kampanyalarda fiyatı düştüğü takdirde kesinlikle kaçırmamanız gereken oyuncu ekipmanlarını derledik. Her bütçeye uygun ekipmanları aşağıda görebilirsiniz. Gelin monitörlerden klavyelere ve oyun kumandalarına kadar birçok ürünün yer aldığı bu listeye göz atalım.

Logitech G305 Lightspeed

Eğer kablosuz bir oyuncu faresine geçiş yapmak istiyor ancak bütçenizi sarsmak istemiyorsanız, Logitech G305 yıllara meydan okuyan bir seçenek. 2025 yılında hâlâ tercih edilebilecek en iyi mouse seçeneklerinden biri olan bu ürün, 12.000 DPI'a kadar hassasiyet ve inanılmaz bir güç verimliliği sunarak, tek bir AA pil ile size 250 saate varan oyun süresi vaat ediyor. Lightspeed kablosuz teknolojisi, gecikmesiz bir kullanım vadederek oyunları kablolu mouse'lar kadar iyi şekilde deneyimlemenizi sağlıyor.

Razer Viper V3 Pro

Özellikle profesyonel oyuncular için tercih edilebilecek en iyi ürünlerden olan Razer Viper V3 Pro, indirime girme ihtimali karşısında kesinlikle göz atmanız gereken bir mouse. 54 gramlık ultra hafif yapısıyla çok hızlı kullanım sunuyor. Razer Focus Pro 35K Gen-2 optik sensör, 8000Hz'e varan kablosuz HyperPolling teknolojisi, FPS oyunlara uygun tasarımı gibi özellikleri var. Bütçeniz yüksekse tercih edebilirsiniz.

SteelSeries Apex 9 TKL

SteelSeries, Apex 9 TKL modeli, segmentinde harikalar yaratmasıyla tanınan bir klavye. Hem hızlı tepkisellik hem de dayanıklılık arayan oyuncular için çok iyi bir tercih. İçerisinde SteelSeries'in kendi geliştirdiği OptiPoint optik anahtarlar bulunur. Bu anahtarlar, standart mekanik anahtarlara göre çok daha hızlı tepki süresi sunar ve 100 milyon basış ömrüyle uzun yıllar size eşlik eder. 0,2 ms tepki süresini de eklemek gerek.

Dell G2724D monitör

Piyasada tercih edilebilecek en iyi monitörler arasında bulunan Dell G2724D, indirimlerde kesinlikle göz atılması gereken bir ürün. 27 inç boyuta sahip bu monitör, 1440x2560 piksel çözünürlük, 1 ms tepki süresi, 165 Hz yenileme hızı, AMD FreeSync Premium ve NVIDIA G-Sync uyumluluğu gibi oyuncuların aradığı özelliklerle geliyor.

HyperX Cloud II

Daha düşük bütçesi olanların tercih edebileceği HyperX Cloud III modeli, Cloud II'nin daha gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu kablolu kulak üstü kulaklıkta öne çıkan kısımlar arasında rahat tasarımı, optimum dinleme deneyimi sunan 53 mm sürücüler, yükseltilmiş 10 mm mikrofon, tüm platformlar ile uyumluluk gibi dikkat çeken özellikler var.

PlayStation DualSense oyun kumandası

Sony'nin PS5 ile birlikte sunulan ve aynı zamanda PC'de de kullanılabilen DualSense oyun kumandası, indirimlerde kaçırılmaması gereken ürünler arasında. Dokunsal geri bildirim, adaptif tetikler, dahili hoparlör ve mikrofon, dokunmatik yüzey, minimum 6 saat pil ömrü, LED ışık gibi özellikleri onu piyasadaki en iyi kontrolcülerden biri yapıyor.

Razer Iskur X oyuncu koltuğu

Uzun oyun seanslarında sağlığınızı korumanın ilk adımı iyi bir koltuktur. Razer Iskur X, markanın popüler Iskur serisinin tercih edilebilecek versiyonlarından. Fiyatı biraz tuzlu olsa da indirimlerde güzel bir fırsat yakalarsanız kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Tam çelik gövdesi ve 136 kg'a kadar taşıma kapasitesiyle sağlamm bir model. 2D kolçaklar, 139 dereceye kadar yatabilen sırtlık gibi özellikleri de var.

Steelseries Arctics 7+ kulaklık

Oyuncu ekipmanları konusunda en öne çıkan firmalardan olan Steelseries'in Arctics 7+ kulaklığı, 2.4 GHz, 30 saat pil ömrü, ClearCast çift yönlü mikrofon, PS5, PS4, PC, Xbox, Android, Switch, iOS, USB-C iPad'ler ile uyumluluk, ayrıntılı ses sunan "Arctic" teknolojisi gibi özelliklere sahip. Bütçeniz biraz yükseltebiliyorsanız bu modelde sunulacak fırsatlara kesinlikle göz atmalısınız.

ASUS Tuf Gaming VG249Q3A monitör

ASUS'un en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan VG249Q3A monitörü, çok yüksek olmayan fiyat etiketine sahip olduğu için iyi bir indirim gelirse göz atılabilecek bir model. 23,8 inç boyut, 180 Hz yenileme hızı, 1920x1080 (FHD) piksel çözünürlük, 1 ms tepki süresi, FreeSync premium desteği, Fast IPS panel gibi oyunculara en iyi deneyimi yaşatacak özelliklere sahip.

11.11 indirimlerinde fiyatları düşerse kesinlikle göz atmanız gereken oyuncu ekipmanlarını birlikte inceledik. Bu cihazlara gelebilecek olası indirimler, üst seviye bir oyuncu ekipmanına sahip olmanızı sağlayabilir.