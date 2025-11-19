[11-18 Kasım] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 11-18 Kasım tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede bu hafta listenin yepyeni ismi Escape from Tarkov yer alıyor.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (4-11 Kasım)

Oyun Fiyat Mevcut İndirim Escape from Tarkov 19.99$ 16.99$ (-%15) ARC Raiders 39.99$ - Battlefield 6 69.99$ - EA SPORTS FC 26 69.99$ - Europa Universalis V 35.99$ - Football Manager 26 49.99$ - Dispatch 14.99$ - Anno 117: Pax Romana 47.99$ - RV There Yet? 4.49$ - PEAK 3.99$ 2.47$ (-%38) Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ - Red Dead Redemption 2 59.99$ - Black Desert 4.99$ 0.49$ (-%90) Call of Duty: Black Ops 7 69.99$ - Rust 18.99$ -

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.