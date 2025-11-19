[11-18 Kasım] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 11-18 Kasım tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede bu hafta listenin yepyeni ismi Escape from Tarkov yer alıyor.
Türkiye'de en çok satılan oyunlar (4-11 Kasım)
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|Escape from Tarkov
|19.99$
|16.99$ (-%15)
|ARC Raiders
|39.99$
|-
|Battlefield 6
|69.99$
|-
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|-
|Europa Universalis V
|35.99$
|-
|Football Manager 26
|49.99$
|-
|Dispatch
|14.99$
|-
|Anno 117: Pax Romana
|47.99$
|-
|RV There Yet?
|4.49$
|-
|PEAK
|3.99$
|2.47$ (-%38)
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99$
|-
|Red Dead Redemption 2
|59.99$
|-
|Black Desert
|4.99$
|0.49$ (-%90)
|Call of Duty: Black Ops 7
|69.99$
|-
|Rust
|18.99$
|-
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.