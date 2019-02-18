110 Milyon Yıl Önce Ölen Örümceklerin Gözleri Hala Parlıyor

Böcek ve araknid fosilleri, kabuklu deniz canlılarının fosillerinden çok daha nadir bulunuyor. Kore’de bulunan bu fosiller ise gözlerinin parlamasını sağlayan maddeleri bile kaybetmemiş durumda.

Dünyanın geçmişini öğrenmemizde fosiller oldukça önemli yer tutuyor. Genellikle kemikler ya da kabuklu deniz canlılarının fosilleri bozulmadan uzun süre kalıyor.

Güney Kore’de ortaya çıkan bir fosil ise taşın içinde bozulmadan kalmış olan örümceklerden oluşuyor. Örümceklerin gözlerinde bulunan ve gözlerinin gece parlamasını sağlayan madde de varlığını koruyor. 110 milyon yıllık bu fosillerin gözleri kano şeklinde. ABD’deki Kansan Üniversitesi’nden Paleontoloji Enstitüsü, Biyoçeşitlilik Enstitüsü ve Doğal Tarih Müzesi yöneticisi Paul Selden, örümceklerin fosilleşmesinin oldukça nadir olduğunu söylüyor.

Örümceklerin gözlerindeki parlamanın sebebi ise, gece avlanan canlıların gözlerinde bulunan tapetum adlı bir zar tabakası. Bu tabaka ışığı yansıtıyor.

Selden, normalde suyun üstünde kalan örümceklerin bir nedenden batarak fosilleştiğini ve bu sayede de çözünmelerine yol açacak bakterilerden uzak kaldığını belirtiyor. Böylece bu fosiller bozulmadan günümüze kadar geldi.

Selden ve örümcekleri keşfeden Koreli meslektaşları fosile isim verecek.

Fosiller aslında bir bilimsel çalışmada ortaya çıkartılmadı. Fosillerin olduğu yapı, bir fabrika tesisinin inşası için kazılan tepede ortaya çıktı.

Örümcek fosilleri ortaya çıktıktan sonra çalışmaların nasıl şekilleneceği de merak ediliyor.