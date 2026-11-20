Elektrikli Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé, Türkiye’de satışa çıktı.

Mercedes-AMG’nin tamamen elektrikli yeni GT 4-Kapı Coupé’si Türkiye’de satışta. Almanya’da üretilen model, 816 beygirlik GT 55 ve 1.169 beygirlik GT 63 olmak üzere iki versiyonla sunuluyor.

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Pist odaklı mühendisliğe, günlük kullanımda konfor sağlayan donanımlar eşlik ediyor. Bir yanda aktif aerodinamik parçalar ve seramik frenler, diğer yanda masajlı koltuklar ve şeffaflığı bölge bölge ayarlanabilen cam tavan var. Önce otomobilin neler sunduğuna bakalım, ardından iki versiyonun Türkiye fiyatlarına geçelim.

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GT 63, 100 km/s hıza 2,4 saniyede ulaşıyor

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Serinin en güçlü seçeneği GT 63, tüm tekerleklerden tahrikli. 860 kW (1.169 beygir) güç ve 2.000 Nm nominal tork üretiyor. Durduğu yerden 100 km/sa hıza ulaşması yalnızca 2,4 saniye sürüyor; maksimum hızı ise 300 km/sa.

Giriş versiyonu GT 55’in gücü de 816 beygir. Burada “giriş” kelimesi, yalnızca model ailesindeki yerini anlatıyor.

Araçta 6 dereceye kadar dönebilen arka aks yönlendirme sistemi ve AMG yüksek performanslı seramik frenler bulunuyor. Alt gövdede yer alan “AEROKINETIK Venturi” adlı aktif aerodinamik kanatçıklar da sürüş dinamikleri için çalışan parçalar arasında.

10 dakikalık şarjla 396–460 kilometre menzil

GT 63’ün bataryası 106 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip. WLTP standartlarına göre tek şarjla 660 kilometreye kadar menzil sunuyor. Karma enerji tüketimi ise 100 kilometrede 19 kWh olarak belirtiliyor.

Model, 600 kW’a kadar DC ultra hızlı şarjı destekliyor. Uygun istasyonlarda bataryanın %10’dan %80 doluluğa ulaşması 11 dakika sürüyor. 10 dakikalık şarjla kazanılabilen menzil de 396 ila 460 kilometre arasında.

Elektrikli kabinde V8 hissi

Sürücü, AMG RACE ENGINEER sistemindeki kontrol tuşlarıyla otomobilin sürüş karakterini ayarlayabiliyor. AMGFORCE Sports+ programı ise V8 motor sesini ve vites değiştirme hissini taklit ediyor. Böylece otomobil elektrikli olsa da sürücüye benzinli bir AMG V8 kullanıyormuş hissi vermeyi amaçlıyor.

Konfor ve teknoloji donanımları ise şöyle sıralanıyor. Bu özellikler, seçilen versiyona ve ek donanımlara göre değişebiliyor:

SKY CONTROL panoramik cam tavan: Tavanın dokuz ayrı bölümünün şeffaflığı ayarlanabiliyor. Tavandaki iki AMG logosu da iç mekân aydınlatmasıyla ışıklandırılıyor.

Tavanın dokuz ayrı bölümünün şeffaflığı ayarlanabiliyor. Tavandaki iki AMG logosu da iç mekân aydınlatmasıyla ışıklandırılıyor. Burmester 4D ses sistemi: Dolby Atmos destekli sistemde 30 adede kadar hoparlör bulunuyor.

Dolby Atmos destekli sistemde 30 adede kadar hoparlör bulunuyor. Ön koltuklar: Masaj, ısıtma ve havalandırma özellikleri sunuluyor.

Masaj, ısıtma ve havalandırma özellikleri sunuluyor. Farlar ve sürüş desteği: DIGITAL LIGHT farlar ile sürücüye direksiyon, hız ve takip mesafesi konusunda yardımcı olan MB.DRIVE ASSIST paketi sunuluyor. Sürüşün sorumluluğu ise sürücüde kalıyor.

Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé Türkiye fiyatları

Tamamen elektrikli GT 4-Kapı Coupé’nin iki versiyonu da %75 ÖTV diliminde yer alıyor. 20 Kasım 2026 itibarıyla açıklanan resmî Türkiye liste fiyatları şöyle: