Toyota, Corolla Cross altyapısını kullanan yeni pikabı Corolla Deck’i tanıttı. Brezilya’da üretilecek hibrit modelin 2027’de Latin Amerika ve Karayipler’de satışa sunulması bekleniyor.

Corolla ailesine bu kez bir pikap katıldı. Toyota, Corolla Cross’u temel alan Corolla Deck’i Brezilya’daki Sorocaba 2 fabrikasının açılışında tanıttı. SUV rahatlığını yük kasasıyla bir arada isteyenlere yönelik geliştirilen model, Hilux’ın altında konumlanıyor. Bu sınıfta ise karşısına Fiat Toro ve Renault Niagara çıkıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Kasada günlük işleri kolaylaştıran detaylar mevcut. Yükleme eşiği alçak tutulduğu için eşyaları yerleştirirken fazla yukarı kaldırmak gerekmiyor. Arka kapaktaki amortisör desteği de kapağın birden düşmesini önleyip yavaşça açılmasını sağlıyor. Motor seçenekleri hakkında ise şimdilik söylentiler var; Toyota’dan gelecek açıklamayla ayrıntılar netleşecek.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Corolla Cross’un kasalı kardeşi

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Corolla Deck’e önden bakınca Corolla Cross ile akrabalığını görmek zor olmuyor. Izgaradaki geniş yatay parça iki modeli birbirinden ayırırken asıl değişiklik kabinin arkasında başlıyor. Yük kasası için arka gövde yeniden tasarlanmış; stop lambaları, arka çamurluklar ve arka cam da buna göre değiştirilmiş.

Model, Hilux’taki ayrı şasili yapı yerine Corolla Cross’un da kullandığı TNGA-C platformunu temel alıyor. Yani Toyota, burada geleneksel bir arazi pikabından çok SUV ile pikap arasında bir seçenek sunuyor.

Sergilenen araçta bağımsız arka süspansiyon da bulunuyor. Bu, Brezilya’daki Corolla Cross’ta kullanılan torsiyon çubuğundan farklı bir tercih. Ancak sürüş konforuna ve yük altındaki davranışına etkisini değerlendirmek için otomobilin yola çıkmasını beklemek gerekecek.

Hibrit motor kesin, 1.8 litrelik sistem henüz beklenti

Toyota, Corolla Deck’in benzin ve etanolle çalışabilen hibrit bir versiyona sahip olacağını doğruladı. Brezilya’da “hibrit flex” olarak adlandırılan bu yapı, elektrik motorunu farklı yakıt karışımlarıyla çalışabilen içten yanmalı motorla birleştiriyor.

Beklenti, Corolla ve Corolla Cross’ta kullanılan sistemin pikaba da taşınması. Bu modellerde 1.8 litrelik atmosferik motora elektrik motoru ve 1,3 kWh kapasiteli batarya eşlik ediyor. Toplam 122 beygir güç, e-CVT şanzıman üzerinden ön tekerleklere aktarılıyor. Ancak bu değerler henüz Corolla Deck için açıklanmış teknik veriler değil.

Yakıt tüketimi de şimdilik bilinmiyor. Dolayısıyla hibrit sistemin sağlayacağı tasarruf ya da rakipleri karşısındaki durumu hakkında sayısal bir karşılaştırma yapmak için erken.

Üretim 2027’nin ilk yarısında başlayacak

Corolla Deck, Brezilya’daki yeni Sorocaba 2 fabrikasında üretilecek. Üretimin 2027’nin ilk yarısında başlaması, satışların da aynı yıl içinde yapılması planlanıyor. Modelin hedefi Latin Amerika ve Karayipler pazarı.

Fiyat, kasa hacmi ve yük taşıma kapasitesi ise henüz açıklanmadı. Özellikle taşıma kapasitesi, Corolla Deck’in yalnızca günlük kullanıma uygun bir alternatif mi yoksa düzenli yük taşıyanlar için de işlevsel bir seçenek mi olacağını gösterecek.