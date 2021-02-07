112 Acil'e Siber Saldırı Girişiminde Bulunulduğu İddiası

112 Acil Çağrı Merkezi'nin bir siber saldırıya hedef olduğu, hatsız numaralardan sürekli olarak arama yapılarak servislerin kilitlenmesi için çaba gösterildiği öne sürüldü.

Hemen her ülkenin olduğu gibi ülkemizin de bir acil durum çağrı merkezi bulunuyor. Çevirmeli telefon günlerinden bu yana en hızlı şekilde aranabilmesi için ülkemizin acil durum çağrı merkezine 112 numarası verildiği için, bu merkez halk arasında 112 Acil olarak biliniyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'nin bugün bir siber saldırı girişimine hedef olduğu iddia edildi. 4 şehri etkileyen saldırı girişiminde, merkezin sürekli aranarak telefonlarının kilitlenmesi ve böylece faaliyetlerini yerine getirememesi amaçlanıyordu.

Saldırı 17:51'de gerçekleşti

4 şehri etkileyen saldırıda, 112 Acil Durum Çağrı Merkezi hatsız numaralardan sürekli olarak aranmaya başladı. 17:51'de başlayan bu yoğunluk, saldırı girişiminin gerçekleştirildiği illerde, aynı internet tabanlı telefonlar kullanılarak yapıldı.

Saldırıya maruz kalan illerdeki operatörler ise kötü niyetli şahısların kullandığı numaralardan gelen aramaları engelledi. Saldırı sırasında bazı vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmakta zorluklarla karşılaştığı belirtildi.

Yetkililer acil durum çağrı numaralarının meşgul edilmemesi için uyarılar yaparken, yaşanan saldırı girişimi sonrasında da araştırmalar başlatıldığı açıklandı. Böylelikle bu saldırıdan sorumlu olanların ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Acil durum numaralarını boşa meşgul etmemek gerekiyor

Acil durum numaraları pek çok kişi için kritik öneme sahip olabiliyor, kaldı ki yarın bir gün bizlerin de bu hizmetlere ihtiyaç duymayacağımızın garantisi yok. Örneğin 112 Acil'i sırf İstanbul'da yılda 7 milyondan fazla kişinin aradığı belirtiliyor. Yurt çapında baktığımızda ise bu sayı katlanarak artıyor.

703 No'lu Kanun Hükmünde Kararname ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarlarla meşgul edenlere valiliklerce 250 TL idari para cezası uygulanması kararı çıkmıştı. Elbette ki siber saldırıların cezası ise çok daha ağır olacak.