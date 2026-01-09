Tümü Webekno
Samsung Galaxy S26 Ultra'nın hızlı şarjı o kadar da hızlı olmayacak

Galaxy S26 Ultra’nın 60W hızlı şarjı test edildi. Telefon, 30 dakikada %75’e ulaşıyor ancak sonuçlar rakiplerine kıyasla pek etkileyici görünmüyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung’un Galaxy S26 Ultra için hazırladığı 60W hızlı şarj desteği testlerde ortaya çıktı. Paylaşılan sonuçlara göre telefon, tamamen boş bataryayı yaklaşık 30 dakikada %75 seviyesine getirebiliyor. Ancak bu değer, kullanıcıların beklediği “uçuk” hızlara işaret etmiyor.

Samsung’un yıllardır şarj hızında temkinli davranması burada da kendini gösteriyor. Batarya sağlığı ve güvenliği ön planda tutulurken, Çinli markaların 100W ve üzeri çözümleriyle kıyaslandığında S26 Ultra daha yavaş kalıyor. Bu da hız meraklılarını hayal kırıklığına uğratabilir.

Öte yandan 60W, Samsung için önemli bir eşik. Önceki Ultra modellerine göre ciddi bir artış söz konusu ve günlük kullanımda kısa sürede yüksek doluluk görmek mümkün olacak. Isınma ve pil ömrü tarafında avantaj sağlaması da muhtemel.

Geleceğe bakıldığında Samsung’un bu çizgiyi koruyup korumayacağı merak konusu. S26 Ultra şarj hızında “güvenli ama sıkıcı” bir noktada duruyor. Rekabet arttıkça Samsung’un daha agresif adımlar atması ise kaçınılmaz görünüyor.

Akıllı Telefon Samsung Galaxy

