12-19 Ekim 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?.
JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 12-19 Ekim 2026 tarihleri Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Netflix’teki yerli dizi Organize İşler: Karun Hazinesi zirveye yerleşirken filmlerde HBO Max’teki Gençlik en üst sırada yer aldı.
Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen filmler
- Gençlik - HBO Max & TV+
- Nasıl Seks Yapacağız - Mubi
- Hayalet Avcıları - Prime Video & TOD
- Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
- İyi ki Aldatılmışım - Netflix
- Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+
- Hizmetçi - TV+
- Addams Ailesi - Prime Video & TOD
- 365 Gün - Netflix
- Arıcı: Ölüm Kovanı - TV+
Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler
- Organize İşler: Karun Hazinesi - Netflix
- Alıkara - TOD
- Game of Thrones - HBO Max & TV+
- Off Campus - Prime Video
- Mezarlık - Netflix
- Prens - HBO Max & TV+
- From - TV+ & TOD
- Carrie - Prime Video
- The Last of Us - HBO Max & TV+
- MobLand -TOD & Netflix