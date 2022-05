Intel, Dizüstü Bilgisayarları Uçuracak İşlemcilerini Duyurdu

Intel, dizüstü bilgisayarlar için tasarladığı yeni işlemcilerini duyurdu. 12. nesil Intel Core HX olarak isimlendirilen ve yüksek güç gerektiren oyunlar ile yazılımlar için özel olarak tasarlanan işlemciler, 2022 yılı içerisinde piyasaya sürülmüş olacaklar.

ABD merkezli yarı iletken devi Intel, düzenlediği bir etkinlikte en yeni dizüstü bilgisayar işlemcilerini duyurdu. 12. nesil Intel Core HX serisi olarak karşımıza çıkan işlemciler i5, i7 ve i9 modellere sahip olacaklar. Şirketin açıklamalarına göre yeni dizüstü bilgisayar işlemcileri, özellikle de yüksek performans gerektiren programlar ile oyun oynamayı seven tüketiciler tarafından tercih edilecek. Peki Intel'in yeni işlemcileri tüketiciye neler vadediyor?

Intel tarafından yapılan açıklamalara göre 12. nesil Intel Core HX serisi işlemciler, aynı anda birçok zorlu görevin üstesinden gelebilecek şekilde tasarlandılar. Bu işlemcilerin PCIe Gen 5.0 gibi yeni nesil teknolojilerle de desteklendiğinden bahseden Intel yetkilileri, böylelikle tüketicilere mümkün olan en iyi deneyimin sunulacağını ifade ediyorlar.

Yeni işlemciler 8 yüksek performanslı çekirdekle geliyor

Intel'in yeni işlemcilerindeki teknik detaylara baktığımızda, bu işlemcilerin 8 tanesi yüksek performans sunan toplam 16 çekirdekli yapıda olduklarını görüyoruz. İşlemcilerdeki iş parçacıklarının sayısı ise 24 olarak açıklandı. 55 watt güç tüketim değerine sahip olan işlemcilerin dikkat çeken yanı ise kilitsiz ve hız aşırtmaya imkan tanıyor oluşu. Intel, bunun sektörde bir ilk olduğunu ifade ediyor. 128 GB'ye kadar DDR5/LPDDR5 ki 5200 MHz'ye kadar RAM ile Intel Wi-Fi 6/6E gibi özellikler de 12. nesil Intel Core HX işlemcilerde yer alıyor.

Intel'in yeni işlemcileriyle ilgili bilinmesi gereken diğer özellikler:

12. nesil Intel Core HX işlemciler, 2.0 GHz ila 5.0 GHz aralığında hız değerleri sunacaklar. Serideki en güçlü işlemci, Intel Core i9-12950HX olacak. Over clock desteği de sunacak işlemci 5.0 GHz'de kullanılabilecek.

Intel Core i9-12950HX'in over clock desteği sunmayan versiyonu olarak karşımıza çıkan Core i9-12900HX modeli, tek çekirdekli işlemlerde de çok çekirdekli işlemlerde de rakiplerinden önde olacak. Özellikle de çok çekirdekli işlemcilerde fark atacak işlemci, rakiplerine kıyasla yüzde 64 performans artışı sunuyor.

Intel, yeni işlemcilerinin oyun performansı ile ilgili de istatistik verdi. Buna göre Intel Core i9-12900HX, NVIDIA GeForce RTX3080 Ti GPU ve 64 GB DDR5 RAM ile kullanıldığında; Far Cry 6'da 128 fps'ye kadar, Forza Horizon 5'te 149 fps'ye kadar, Hitman 3: Dartmoore'da 151 fps'ye kadar, The Riftbreaker'da 142 fps'ye kadar, Tom Clancy's Rainbow Six Siege'de ise 472 fps'ye kadar destek verebiliyor.

Intel'in yaptığı açıklamalara göre 12. nesil Intel Core HX işlemciler, Dell, HP ve Lenovo gibi iş ortaklarının 10'dan fazla modelinde ortaya çıkacak. Intel'e göre bu işlemcilerle donatılan dizüstü bilgisayarlar 2022 yılında piyasaya sürülmüş olacak.