Intel, Harici Ekran Kartlarının Çıkış Tarihini Erteledi

Intel, bir yıldır üzerinde çalıştığı harici ekran kartlarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, ekran kartlarının piyasaya çıkış tarihinin ertelendiği ifade edildi. Peki tüketiciler, Intel'in NVIDIA ve AMD'ye rakip olacak ekran kartlarıyla ne zaman tanışacaklar?

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinin başında gelen Intel, bundan yaklaşık bir yıl önce ekran kartı sektörüne resmen gireceğini duyurmuştu. Yapılan ilk açıklamalarda, gerek dizüstü bilgisayarlar gerek bütçe dostu modeller gerekse oyuncu bilgisayarları için geliştirilen kartların 2022'nin başı itibarıyla piyasaya sürüleceği açıklanmıştı. Ancak gelen son haberler, Intel'in ekran kartlarıyla tanışmak için bir süre daha bekleyeceğimizi gözler önüne seriyor.

Intel'in üst yöneticilerinden Lisa Pearce tarafından yapılan açıklamalarda, Intel Arc A olarak isimlendirilecek ekran kartlarının piyasaya sürüleceği tarihte erteleme yapıldığı ifade edildi. Yapılan son açıklamaya göre Intel'in ekran kartları 2022'nin yaz mevsiminde piyasaya sürülecek. Ancak dünya genelindeki tüm kullanıcılar, bu ekran kartlarına aynı anda ulaşamayacaklar. Intel, ekran kartlarının önce Çin'de piyasaya sürüleceğini ifade ediyor. 2022'nin ikinci çeyreğinin sonu ila üçüncü çeyreğinin başındaki kesinleşmemiş bir tarihte ise daha fazla kullanıcı, Intel'in ekran kartlarına ulaşabilecek.

Intel, NVIDA ve AMD'ye rakip olacağı ekran kartlarını neden erteledi?

Lisa Pearce, ekran kartlarının neden geciktiğine ilişkin de konuştu. Yapılan açıklamalara göre hem yazılım anlamında bazı gecikmeler yaşanmış hem de COVID-19 kaynaklı çip sıkıntısı, ekran kartlarının üretimini sekteye uğratmış durumda. Ancak Pearce'in açıklamalarına baktığımızda bir kez daha erteleme benzeri bir durum olmayacağını görüyoruz. Zira Intel yöneticisi oldukça net konuşuyor.

Intel'in açıklamalarına baktığımızda, ekran kartlarıyla tanışacak ilk kesimin dizüstü bilgisayar satın alacak tüketiciler olduğunu görüyoruz. Masaüstü bilgisayarlarında Intel tarafından üretilmiş ekran kartını kullanmak isteyen tüketicilerse temmuz sonunu veya ağustos başını bekleyecekler. Bu genel takvim, iş istasyonları için tasarlanacak ekran kartlarını da 2022'nin sonuna itmiş gibi görünüyor. 2022 nasıl geçer bilemiyoruz ancak yapılan açıklamalara baktığımızda 2023'te Intel'in ekran kartlarını sıklıkla konuşacağımız sugötürmez bir gerçek...