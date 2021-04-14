12 Nisan günü sosyal medyada yaratılan gündemle ilgili soruşturmayı sürdüren kolluk kuvvetleri, 18 yaşından küçük olan 2 zanlıya ulaşmayı başardı. Birisini karantinada olması nedeniyle gözaltına alamayan polisler, diğer zanlıyı gözaltına alarak ifadesine başvurdular.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye'nin sosyal medya gündemine bomba gibi düşen "12 Nisan" meselesinden bahsetmiştik. Bir grup tarafından ortaya çıkarılan meseleye göre 12 Nisan tarihi, kadınlara saldırı ve tecavüzün meşru olarak görüldüğü bir gündü. Ancak bu açıklamaları yapan kişiler, olayın mizahını yapmaya çalışırken ellerine yüzlerine bulaştırmışlardı. Hatta olaylar o kadar büyümüştü ki Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçmiş, yaşanan olayların sosyal medya terörü olduğunu açıklamış, soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemelerde konuyla ilgili iki kişinin kimlik bilgilerini tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen kolluk kuvvetleri, ikisi de 18 yaşından küçük olan şahıslara ulaşmayı başardılar. Şüphelilerden birini koronavirüs karantinasında olması nedeniyle gözaltına alamayan polisler, 17 yaşındaki H.G.'yi ise Sarıyer'deki evinde yakaladı.

"Trend topik olmak için yaptık, büyüyeceğini tahmin etmedik"

İfadesi polis merkezinde alınan H.G, "Kendi aramızda gündem olmak için, trend topic olmak için yaptık. Başka bir amacımız yoktu. Bu kadar büyüyeceğini düşünmedik." ifadelerini kullandı. Ergen, alınan ifadesinin ardından savcılığın talimatı ile ailesine teslim edildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün soruşturması, yalnızca bu iki gençle sınırlı değil. "12 Nisan" etiketiyle ilgili aralarında silinen paylaşımların da oldu 250 binden fazla içeriği inceleyen kolluk kuvvetleri, gerekli soruşturmayı sürdürmeye devam ediyorlar.