Sosyal medyada gündem olmaya çalışan bir kesim, "#12nisan" etiketini ortaya çıkararak ülkenin gündemini değiştirmeyi başardı. Mizah adı altında hiç de komik olmayan olaylara yol açan konu etiketi, Emniyet Müdürlüğü'nü de harekete geçirmek durumunda bıraktı.

Gün geçmiyor ki Türkiye'nin sosyal medya gündemi, garip bir meseleyle çalkalanmasın. Özellikle de Twitter'da "#12nisan" etiketiyle yapılan bazı paylaşımlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü harekete geçirmek zorunda bıraktı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, bu etiketin altına atılan paylaşımların bir kısmının "sosyal medya terörü" kapsamına girdiği ve söz konusu paylaşımların sahipleri hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Peki neydi bu 12 Nisan muhabbeti? Kolluk kuvvetleri, bu konuyla ilgili neden harekete geçmek zorunda kaldılar?

Detaylara geçmeden önce şunu söylememiz gerekiyor ki aslında 12 Nisan diye özel bir tarih yok. İnternet üzerinden yaptıkları paylaşımlarla bunun şaka olduğunu söyleyen bir güruh, 12 Nisan'ı kadınlara saldırı günü olarak ilan etmiş durumdalar. Bunu kara mizah adı altında yapan kitle, "bazı şeylerin mizahı olmaz" tabirini yok sayarak başlatmış olduğu furyaya milyonlarca insanın dahil olmasını sağlamış oldu. Açık konuşmak gerekirse, söz konusu etiket altında gerçekten de kan donduran paylaşımlar yer alıyor.

Anlamsız olay, Türkiye'yi ikiye bölmeyi başardı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nü harekete geçmek durumunda bırakan sosyal medya etiketi, vatandaşları da birbirine düşürdü. Konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda bir kesim, bu gündem maddesini ortaya çıkaran kişilere ağır ithamlarda bulunurken bazıları ise açıkça kadın ve erkek düşmanlığı yapmaya başladı. Yaşananlara karşı olduğunu söyleyen vatandaşların bir bölümü ise sokağa çıkacaklarını, en ufak bir kadına şiddet durumunda gerekli müdahaleyi kendilerinin yapacaklarını söyledi.

Yaşanan olayın, yapılan paylaşımların ve bunun nasıl bir mizah anlayışı olduğunu anlamak çok güç. Ancak görevini titizlikle sürdüreceğinden emin olduğumuz Emniyet Genel Müdürlüğü, böylesi hassas bir konunun peşini bırakmayacak, sorumluların yakalanmasını sağlayacaktır. Yaşanan bu olay, Türkiye'de bazı konularda bir türlü eğitilemeyen sayısız çomar olduğunun ne yazık ki açık bir göstergesi...

#12nisan etiketiyle yapılan bazı paylaşımlar şöyle