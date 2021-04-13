Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgınında gelmiş olduğumuz durum ile ilgili olarak tüm vatandaşları sorumlu tutması, tedbirlere uyan vatandaşların tepkisine yol açtı. Normal yaşantılarından uzun zamandır ayrı olduklarını ifade eden vatandaşlar, vaka artışının sorumluluğunu kabul etmediklerini ifade ediyorlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam gerçekleştirilen bilim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuş ve 55 bini bulan günlük koronavirüs vaka sayısı ile ilgili olarak, “Vakaların artmasından hepimiz sorumluyuz, 84 milyon” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca’nın günden güne kötüye giden salgının gidişatından tedbirlere uyan uymayan herkesi sorumlu tutması, virüse maruz kalmamak için tedbirlere sıkı sıkıya bağlı olan vatandaşların tepkisini çekti. An itibarıyla Twitter’da vaka artışının sorumluluğunu kabul etmeyen vatandaşlar tarafından açılmış pek çok etiket, trendlere girmiş durumda.

Sağlık Bakanı’nın açıklaması sonrası sosyal medyadan gelen tepkiler şu şekilde

"Yükümüz önü alınamaz derecede ağırlaşırsa örneğini daha önce yaşadığımız gibi bir düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz" diyen Sağlık Bakanı, gerçekleştirmiş olduğu açıklamalarda Türkiye'nin salgın açısından en kötü dönemini yaşadığını ifade etmişti. Bakan Koca'nın tüm açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz.