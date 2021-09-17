120 Bin Yıllık 'Kürk ve Deri Atölyesi' Keşfedildi

Bilim insanları, Fas'ta yer alan bir mağarada yaklaşık 120 bin yıl önceye ait kürk ve deri atölyesi keşfetti. Yapılan açıklamaya göre bu yer, homo sapiens olarak adlandırılan ilk insanların soğuk havalarda üşümemeleri için kürk gibi kıyafetlerin üretildiği yerdi.

Homo sapiensin Buz Devri'nde soğuktan korunmak için kürk ve deri gibi giysiler giydiklerini gösteren bu keşif, bugüne kadar insan giyiminin en eski arkeolojik kanıtlarından biri olarak sayıldı.

Deniz kabuğu gibi boncuklarla kıyafetlerini süsledikleri anlaşılan ilk insanların deri ve kürkleri yüzebilmek için kullandıkları hayvan kemikleri ortaya çıktı. 90 bin ila 120 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen bu keşifte toplamda 62 farklı kemikten alet bulundu.

Kemik aletlerinin yanı sıra bir de balinaya ait diş fosili bulundu

Bilim insanları, aletlerin eski gözükmesine rağmen son derece özelleştirilmiş olduklarını, bunun sebebinin de homo sapiensin bu aletleri yapmayı öğrendiği kişilerin tarihi insanlar olabileceğini dile getirdi. Mağarada kıyafet yapmaya yarayan aletlerin yanı sıra bir de 113 bin yıllık eski ispermeçet balinasına ait bir diş bulundu. Araştırmacılar, homo sapiensin bu dişi kullanarak deriyi hayvanların vücutlarından daha kolay yüzebileceğini belirtiyor.

Kürk ve deri atölyesi, yaklaşık 100 bin yıl önce başlayan Buz Devri ile ilişkilendirilse de bilim insanları, Buz Devri olmasına rağmen o dönemde Fas'ta havanın ılıman olduğunu, atölyenin sadece soğuktan korunmak için yapılmış olmayabileceğini dile getirdi.