13-20 Kasım: Epic Games'in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise 27 TL değerindeki ScourgeBringer, 419 TL değerindeki Songs of Silence ve 139 TL değerindeki Zero Hour oldu. Bu üç oyunu, 20 Kasım tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

ScourgeBringer nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

ScourgeBringer

ScourgeBringer, hızlı ve serbest hareket edilebilen bir rogue-lite platform oyunudur. Kyhra'nın bilinmeyeni keşfetmesine; geçmişinin ve belki de insanlığın kurtuluşunun mührünü koruyan antik makineleri alt ederek ilerlemesine yardımcı ol. ScourgeBringer normal fiyatı 27 TL.

ScourgeBringer fragmanı

Songs of Silence nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Songs of Silence

Ordulara liderlik edin, yıkık krallıkları ayağa kaldırın ve Songs of Silence’ta egemenliğinizi kurun. Zorlu savaşlar, büyüleyici anlatımı ve Art Nouveau’dan ilham alan görsellerıyle fantastik bir dünyada epik bir yolculuğa çıkın! Songs of Silence normal fiyatı 419 TL.

Songs of Silence fragmanı

Zero Hour nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Zero Hour

Zero Hour, Bangladeş'te gerçek hayattaki ölçek ve kaynak yönetimi ile yorumlanan çeşitli kurgusal konumlarda geçen, çevrim içi takım tabanlı bir taktiksel FPS oyunudur. Zero Hour normal fiyatı 139 TL.

Zero Hour fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

