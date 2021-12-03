13 Yaşındaki Kız, 3 Bin Yıllık Tarihi Ortaya Çıkardı

13 yaşındaki İngiliz bir kız, babasıyla yaptığı keşif turlarında Bronz Çağı’ndan kalan 65 balta ve tarihi kalıntıyı ortaya çıkardı. 3 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi kalıntıların değerinin tespit edilmesi için British Museum’a gönderildi.

Türkiye’de bir nesil, ‘Salak Milyoner’ ve ‘Köyden İndim Şehire’ filmlerindeki gibi uzunca bir zaman tarihi kalıntı ve define arayarak geçirdi. Elbette insanların gösterdikleri bu çabalarının büyük bir kısmı boşa çıktı. Fakat İngiltere’den gelen bir haber, şans yüzünüze güldüğünde neler bulabileceğinizi ortaya koyuyor.

Milly Hardwick adlı 13 yaşındaki bir kız, İngiltere’nin Hertfordshire bölgesindeki bir arazide ‘define’ ararken hiç beklemediği bir keşifte bulundu. Kızıyla birlikte define avına eşlik eden babası, metal dedektörü ötmeye başladığında kızına dönerek ‘balta buldun galiba’ diye şaka yaptı. Fakat babasının şaka olarak söylediği cümle aslında gerçekti. Çünkü Hardwick, M.Ö. 1300 yıllarına kadar uzanan ve Bronz Çağı’na ait toplam 65 balta ve tarihi kalıntı bulmuştu.

‘Para teklif edilirse tarlanın sahibi ile yarı yarıya paylaşacağım.’

Büyüdüğünde arkeolog olmak istediğini söyleyen Hardwick, dışarıda her keşfe çıktığında ‘bir şeyler bulduğunu’ ifade ediyor. Babasıyla çıktığı keşifte ‘bronz balta ucu’ keşfeden İngiliz kız, kazmaya devam ettiklerinde 20 farklı kalıntının daha ortaya çıktığını söylüyor. Ertesi gün bölgeye çağrılan bir arkeolog ekibi kazı çalışmalarına devam edip Bronz Çağı’ndan kalan diğer tarihi kalıntıları da ortaya çıkardılar.

Bronz Çağı’nın İngiltere’de M.Ö. 2300 yıllarında başladığı tahmin ediliyor. Hardwick ve babasının bulduğu bu tarihi kalıntıların değerini tespit etmek için British Museum adlı Londra’da yer alan tarihi müzeye bilgilendirme yazısı gönderilecek. Daha sonra bir müze, Bronz Çağı’na ait bu kalıntılara ilgi göstermesi durumunda Hardwick ve ailesine para teklifinde bulunacak. 13 yaşındaki Hardwick, para teklif edilmesi durumunda keşifleri yaptığı tarlanın sahibi ile yarı yarıya paylaşacağını ifade ediyor.