Fahrettin Kocadan Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam gerçekleştirilen bilim kurulu toplantısı sonrası Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile açıklamalarda bulundu. Koca açıklamasında, omicron varyantı ve yerli aşı üzerinde durdu.

Son günlerde dünya gündemini epey meşgul eden omicron varyantı, bu akşam gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının da gündemindeydi. Toplantı sonrası her zaman olduğu gibi detayları bizlerle paylaşan Koca, Twitter üzerinden yaptğı açıklamada omicron varyantı ve yerli aşı çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Koca, dün gereçkleştirdiği açıklamasında varyantın ülkemizde görünmediğini belirtmişti. Bugün yaptığı açıklamada da bu ifadelerini destekleyen Koca, aşıların varyant üzerindeki etkilerinin araştırıldığını ifade etti.

''Yeni varyantlar beklenen bir durum, endişe verici bir gelişme yok''

Pandemi sürecinde daha önce pek çok varyant karşımıza çıktı ve çıkmaya devam edecek. Bu yönde de açıklamalarda bulunan Koca, açıklamasında ''Yeni varyantlar beklenen bir durum, endişe verici bir gelişme yok'' ifadelerine yer verdi.

Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğunu ancak daha ağır hasta eden bir yanına yönelik bulgu olmadığını belirten Koca, varyantın ortaya çıkması sonrası denetlemelerin arttığını ve doğrudan ya da dolaylı yoldan temaslıların ülkemize giriş yapmasının durdurulduğunu hatırlatarak ülkemizde bu varyantın henüz görülmediğini vurguladı.

Turkovac hakkında da açıklama geldi:

Ülkemizde geliştirilen yerli koronavirüs aşısı Turkovac hakkında da açıklama yapan Koca, ''Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayı için uluslararası tanınırlığı olan, regülasyon otoritesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuza müracaat edilmiştir. Kurumun ilgili uzmanları ve bilim insanlarından oluşan komisyonun değerlendirmesini en kısa sürede tamamlayarak, uygun görmesi halinde yıl bitmeden yerli aşımızın yaygın kullanıma gireceğini bir kez daha müjdelemek isterim.'' ifadelerine yer verdi.