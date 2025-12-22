14-21 Aralık 2025: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 14-21 Aralık 2025 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Netflix’ten HBO Max’e kadar birçok film ve dizi platformu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanıcılardan büyük ilgi görüyor. Her hafta milyonlarca insan bu platformlar üzerinden film ve dizi izliyorlar. Peki geride bıraktığımız haftada Türkiye’de en çok izlenen film ve diziler hangileri?

Bu içeriğimizde JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak **14-21 Aralık 2025 tarihleri arasında ülkemizde en çok izlenen film ve dizilere **bakıyoruz. Filmlerde Netflix imzalı Tufan zirveye otururken dizilerde Prime Video’nun Spartacus: House of Ashur ilk sıradaki yerini koruyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

Tufan - Netflix Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video Our Fault - Prime Video Bıçaklar Çekildi: Ölü Adamın Uyanışı - Netflix İki Dünya Bir Dilek - Prime Video Çılgın Bir Gece - Netflix Uçaklar, Trenler ve Arabalar - Disney+ Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max, TV+ Furiosa: Bir Mad Max Destanı - HBO Max, TV+ Timothy Green'in Sıradışı Yaşamı - Disney+

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler