Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

14-21 Aralık 2025: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 14-21 Aralık 2025 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

14-21 Aralık 2025: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Netflix’ten HBO Max’e kadar birçok film ve dizi platformu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanıcılardan büyük ilgi görüyor. Her hafta milyonlarca insan bu platformlar üzerinden film ve dizi izliyorlar. Peki geride bıraktığımız haftada Türkiye’de en çok izlenen film ve diziler hangileri?

Bu içeriğimizde JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak **14-21 Aralık 2025 tarihleri arasında ülkemizde en çok izlenen film ve dizilere **bakıyoruz. Filmlerde Netflix imzalı Tufan zirveye otururken dizilerde Prime Video’nun Spartacus: House of Ashur ilk sıradaki yerini koruyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. Tufan - Netflix
  2. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video
  3. Our Fault - Prime Video
  4. Bıçaklar Çekildi: Ölü Adamın Uyanışı - Netflix
  5. İki Dünya Bir Dilek - Prime Video
  6. Çılgın Bir Gece - Netflix
  7. Uçaklar, Trenler ve Arabalar - Disney+
  8. Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max, TV+
  9. Furiosa: Bir Mad Max Destanı - HBO Max, TV+
  10. Timothy Green'in Sıradışı Yaşamı - Disney+

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler

  1. Spartacus: House of Ashur - Prime Video
  2. Eşref Rüya - Prime Video & TOD
  3. O: Derry'e Hoş Geldiniz - HBO Max
  4. Prens - HBO Max
  5. Fallout - Prime Video
  6. Spartacus - Netflix & Prime Video
  7. Reacher - Prime Video
  8. From - TV+ & TOD
  9. Kasaba - Netflix
  10. The Last of Us - HBO Max
Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler
"Ben Ne İzledim?" Diyeceğiniz En İyi Beyin Yakan Filmler "Ben Ne İzledim?" Diyeceğiniz En İyi Beyin Yakan Filmler
Netflix Amazon Prime Disney

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Bugüne Kadar Spotify'da Yayımlanmış Tüm Şarkılar Torrent'e Yüklendi (İndirmeye Ömür Yetmez)

Bugüne Kadar Spotify'da Yayımlanmış Tüm Şarkılar Torrent'e Yüklendi (İndirmeye Ömür Yetmez)

Bir Zamanlar Uğruna PC Topladığımız GTA Vice City'nin Tarayıcı Versiyonu Yayınlandı

Bir Zamanlar Uğruna PC Topladığımız GTA Vice City'nin Tarayıcı Versiyonu Yayınlandı

iPhone 18 Üretiminin Ne Zaman Başlayacağı Ortaya Çıktı (Apple Bu Sefer Erkenci)

iPhone 18 Üretiminin Ne Zaman Başlayacağı Ortaya Çıktı (Apple Bu Sefer Erkenci)

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim