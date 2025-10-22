Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[14-21 Ekim] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

[14-21 Ekim] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 14-21 Ekim tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede ise bir kez daha Battlefield 6 yer alıyor.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (14-21 Ekim)

FC 26

Oyun Fiyat Mevcut İndirim
Battlefield 6 69.99$ -
EA SPORTS FC 26 69.99$ -
Football Manager 26 49.99$ 44.99$ (-%10)
Megabonk 5.79$ -
Hogwarts Legacy 59.99$ 8.99$ (-%85)
Red Dead Redemption 2 59.99$ 14.99$ (-%75)
Arc Raiders 39.99$ -
Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ 14.99$ (-%50)
Black Desert 4.99$ -
Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60)
Fellowship 12.49$ 11.24$ (-%10)
Detroit: Become Human 31.99$ -
Rust 18.99$ -
NBA 2K26 69.99$ 48.99$ (-%30)
Europa Universalis V 35.99$ -
Steam’de Bugüne Kadar Kaç Para Harcadığınızı Biliyor musunuz? Birkaç Saniyede Öğrenebilirsiniz Steam’de Bugüne Kadar Kaç Para Harcadığınızı Biliyor musunuz? Birkaç Saniyede Öğrenebilirsiniz

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

PlayStation Artık "Bu Oyun Daha Ucuza Satıldı" Diye Gösterecek

PlayStation Artık "Bu Oyun Daha Ucuza Satıldı" Diye Gösterecek

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim