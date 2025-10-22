[14-21 Ekim] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 14-21 Ekim tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede ise bir kez daha Battlefield 6 yer alıyor.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (14-21 Ekim)

Oyun Fiyat Mevcut İndirim Battlefield 6 69.99$ - EA SPORTS FC 26 69.99$ - Football Manager 26 49.99$ 44.99$ (-%10) Megabonk 5.79$ - Hogwarts Legacy 59.99$ 8.99$ (-%85) Red Dead Redemption 2 59.99$ 14.99$ (-%75) Arc Raiders 39.99$ - Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ 14.99$ (-%50) Black Desert 4.99$ - Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60) Fellowship 12.49$ 11.24$ (-%10) Detroit: Become Human 31.99$ - Rust 18.99$ - NBA 2K26 69.99$ 48.99$ (-%30) Europa Universalis V 35.99$ -

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.