[14-21 Ekim] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 14-21 Ekim tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede ise bir kez daha Battlefield 6 yer alıyor.
Türkiye'de en çok satılan oyunlar (14-21 Ekim)
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|Battlefield 6
|69.99$
|-
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|-
|Football Manager 26
|49.99$
|44.99$ (-%10)
|Megabonk
|5.79$
|-
|Hogwarts Legacy
|59.99$
|8.99$ (-%85)
|Red Dead Redemption 2
|59.99$
|14.99$ (-%75)
|Arc Raiders
|39.99$
|-
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99$
|14.99$ (-%50)
|Black Desert
|4.99$
|-
|Dead by Daylight
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|Fellowship
|12.49$
|11.24$ (-%10)
|Detroit: Become Human
|31.99$
|-
|Rust
|18.99$
|-
|NBA 2K26
|69.99$
|48.99$ (-%30)
|Europa Universalis V
|35.99$
|-
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.