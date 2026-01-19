14 Sevilen Oyun, Sessiz Sedasız Hiç Kimseye Haber Verilmeden Steam'den Kaldırıldı!

Steam'de oyunseverleri çok şaşırtan bir olay yaşandı. 14 adet popüler Disney oyunu hiç kimseye haber verilmeden sessiz sedasız satıştan kaldırıldı.

Dünyanın en büyük oyun platformu konumunda bulunan Steam’e sürekli olarak yeni oyunlar ekleniyor veya hâlihazırda sunulan oyunlar kaldırılıyordu. Geçtiğimiz günlerde ise oyunseverlerin moralini bozacak bir gelişme yaşandı. Steam’den toplamda 14 adet Disney oyunu sessiz sedasız kaldırıldı.

Muhtemelen Disney tarafından alınan bir karar sonucunda bu oyunlar geçen hafta içinde oyunculara haber verilmeden Steam’den delist edildi. Maalesef artık hiçbir oyunsever bu yapımları satın alamayacak.

Steam’den sessiz sedasız kaldırılan 14 Disney oyunu

Afterlife

Armed and Dangerous

Disney's Chicken Little: Ace in Action

Disney Fairies: Tinker Bell's Adventure

Disney's Hercules

Disney Planes

Disney The Princess and the Frog

Disney Winnie the Pooh

Disney•Pixar Cars: Radiator Springs Adventures

Disney•Pixar Finding Nemo

Disney•Pixar Toy Story Mania!

Lucidity

Phineas and Ferb: New Inventions

Stunt Island

Oyunların neden satıştan kaldırıldığı konusunda ne Disney ne de Steam tarafından hiçbir açıklama yapılmadı. Delist edilme konusu hep yaşanan bir şey ancak hiç kimseye haber verilmeden böyle bir adım atılması gerçekten ilginç ve daha önce pek görülmemiş bir durum. Geri dönüp dönmeyecekleri, kaldırılma nedenlerini ve neden haber verilmediğini maalesef öğrenemeyeceğiz. Oyuncular da artık bu oyunları satın alamayacak.