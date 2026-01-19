Tümü Webekno
14 Sevilen Oyun, Sessiz Sedasız Hiç Kimseye Haber Verilmeden Steam'den Kaldırıldı!

Steam'de oyunseverleri çok şaşırtan bir olay yaşandı. 14 adet popüler Disney oyunu hiç kimseye haber verilmeden sessiz sedasız satıştan kaldırıldı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük oyun platformu konumunda bulunan Steam’e sürekli olarak yeni oyunlar ekleniyor veya hâlihazırda sunulan oyunlar kaldırılıyordu. Geçtiğimiz günlerde ise oyunseverlerin moralini bozacak bir gelişme yaşandı. Steam’den toplamda 14 adet Disney oyunu sessiz sedasız kaldırıldı.

Muhtemelen Disney tarafından alınan bir karar sonucunda bu oyunlar geçen hafta içinde oyunculara haber verilmeden Steam’den delist edildi. Maalesef artık hiçbir oyunsever bu yapımları satın alamayacak.

Steam’den sessiz sedasız kaldırılan 14 Disney oyunu

kda

  • Afterlife
  • Armed and Dangerous
  • Disney's Chicken Little: Ace in Action
  • Disney Fairies: Tinker Bell's Adventure
  • Disney's Hercules
  • Disney Planes
  • Disney The Princess and the Frog
  • Disney Winnie the Pooh
  • Disney•Pixar Cars: Radiator Springs Adventures
  • Disney•Pixar Finding Nemo
  • Disney•Pixar Toy Story Mania!
  • Lucidity
  • Phineas and Ferb: New Inventions
  • Stunt Island

Oyunların neden satıştan kaldırıldığı konusunda ne Disney ne de Steam tarafından hiçbir açıklama yapılmadı. Delist edilme konusu hep yaşanan bir şey ancak hiç kimseye haber verilmeden böyle bir adım atılması gerçekten ilginç ve daha önce pek görülmemiş bir durum. Geri dönüp dönmeyecekleri, kaldırılma nedenlerini ve neden haber verilmediğini maalesef öğrenemeyeceğiz. Oyuncular da artık bu oyunları satın alamayacak.

