[16-19 Ocak] 1.080 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, zaman zaman bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza izin veriyor. Şimdi ise 16-19 Ocak tarihleri arasında Steam’de ücretsiz oynayabileceğiniz oyun açıklandı.
Steam’in bu yeni kampanyası kapsamında bir oyunu ücretsiz bir şekilde deneyebileceksiniz. Aşağıdan bu oyunu ve normal fiyatını görebilirsiniz. Oyun, kısa süreliğine ücretsiz oynanabilecek. Zamanı dolduktan sonra aşağıdaki oyunu yeniden satın almanız gerekecek.
Steam'de bu hafta ücretsiz olan oyun
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Test Drive Unlimited Solar Crown
|24.99$
Steam'de ücretsiz olan oyunları nasıl deneyebilirsiniz?
- Adım #1: Oyunların Steam sayfasına girin.
- Adım #2: Açılan sayfada oyun bilgilerinin hemen altında yer alan fiyat gibi bilgilerin yer aldığı kısma gelin.
- Adım #3: Buradaki "Oyunu Oyna" butonuna basarak ücretsiz olarak oyunu yükleyip oynayın.