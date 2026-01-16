Tümü Webekno
[16-19 Ocak] 1.080 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Steam, her hafta olduğu gibi bu hafta da bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza olanak tanıyor. Oyunseverler, içeriğimizde yer alan bu oyunu, bu süreçte ücretsiz olarak oynayabilecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, zaman zaman bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza izin veriyor. Şimdi ise 16-19 Ocak tarihleri arasında Steam’de ücretsiz oynayabileceğiniz oyun açıklandı.

Steam’in bu yeni kampanyası kapsamında bir oyunu ücretsiz bir şekilde deneyebileceksiniz. Aşağıdan bu oyunu ve normal fiyatını görebilirsiniz. Oyun, kısa süreliğine ücretsiz oynanabilecek. Zamanı dolduktan sonra aşağıdaki oyunu yeniden satın almanız gerekecek.

Steam'de bu hafta ücretsiz olan oyun

Test Drive Unlimited Solar Crown

Oyun Normal Fiyatı
Test Drive Unlimited Solar Crown 24.99$

Steam'de ücretsiz olan oyunları nasıl deneyebilirsiniz?

Steam ücretsiz oyun

  • Adım #1: Oyunların Steam sayfasına girin.
  • Adım #2: Açılan sayfada oyun bilgilerinin hemen altında yer alan fiyat gibi bilgilerin yer aldığı kısma gelin.
  • Adım #3: Buradaki "Oyunu Oyna" butonuna basarak ücretsiz olarak oyunu yükleyip oynayın.
Oyunlar ücretsiz oyun

