Deve, fil veya zürafa gibi hayvanların hamilelik sürelerini hiç merak ettiniz mi? İnsanlar, yavrularını 9 ay karınlarında taşırken hayvanlar için bu süre ne kadar?

Peki hangi hayvanlar en uzun hamilelik süresine sahip? Bu soruların cevaplarını öğrenince eminiz ki bu hayvanlara hayran kalacaksınız.

Gelin, bakalım.

Filler

Filler, tüm memeliler arasında en uzun gebelik süresine sahip olanlardır. Bu hayvanlar, yavrularını doğurmadan önce 18 ila 22 ay boyunca taşırlar. Çünkü onlar en büyük beyne sahip kara hayvanları olduğundan, rahimlerinde yapacakları çok iş vardır.

Deniz inekleri

Bir deniz ineği ile karşılaştığınızda, onun hamile olup olmadığını anlamakta zorlanabilirsiniz. Bu kilolu ve nazik dev, yavrularını yaklaşık 13 ay boyunca karnında taşır.

Develer

İnatçı ve huysuz kişilikleriyle bilinen develerin gebelik süreleri, 13 ila 15 ay arasında değişir. Hatta Kasım ayında gerçekleşen döllenmeler, Mayıs ayında gerçekleşen döllenmelere göre doğum tarihini 18 gün daha uzatabilir.

Zürafalar

Zürafaların gebelik süreleri, 400 ile 460 gün yani 13 ila 15 ay arasında değişir. Dünyanın en uzun kara hayvanları olan zürafalar, ayakta doğum yaparlar. Bu sebeple yavruların uzun bir düşüşe dayanacak kadar büyük olması gerekir.

Kadife solucanları

Bu solucanlar isimlerinin aksine kadifeden oluşmazlar. Aslında vücutları, onlara kadifemsi bir görünüm veren duyusal tüylerle kaplıdır. Yine bu canlılar da yavrularını, ortalama 15 ay karınlarında taşırlar.

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