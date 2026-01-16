Netflix'ten İzleyebileceğiniz Gerçek Olaylardan Uyarlanan 10 Film

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Netflix'in geniş film kütüphanesinde gerçek olaylardan esinlenen yapımlar da bulunuyor. Biz de gerçekten yaşanan olayları anlatan bu filmlerden en iyilerini sizler için derledik.

Dünyanın en büyük film ve dizi platformu konumunda bulunan ve Türkiye’de de çok popüler olmayı başaran Netflix, devasa bir film kütüphanesine sahip. Sürekli güncellenen bu kütüphanede her türden filmi bulabiliyorsunuz. Gerçekten yaşanmış hikâyelerden uyarlanan filmlerde bunlardan biri.

Biz de bu listemizde Netflix’ten izleyebileceğiniz, gerçek hikâyelerden uyarlanmış filmlerden bazılarını sizler için derledik. Bu listenin tamamı mutlaka izlemeniz gereken kaliteli yapımlardan oluşuyor.

The Aviator

Yıl : 2004

: 2004 Türü : Biyografi, dram

: Biyografi, dram IMDb puanı: 7.5

Martin Scorsese'nin yönettiği, Leonardo DiCaprio'nun başrolde şov yaptığı The Aviator, havacılık ve sinema dünyasının efsanevi ismi Howard Hughes’un hayatına odaklanıyor. Hughes'un 1920'lerden 1940'lara kadar olan yükselişini, uçak mühendisliği tutkusunu ve Hollywood'daki fırtınalı ilişkilerini gözler önüne seriyor.

Society of the Snow

Yıl : 2023

: 2023 Türü : Hayatta kalma, gerilim

: Hayatta kalma, gerilim IMDb puanı: 7.8

Son yılların en çok konuşulan filmlerinden olmayı başaran Society of the Snow, 1972 yılında Uruguaylı bir ragbi takımını taşıyan uçağın And Dağları'na çakılmasını konu ediniyor. Dondurucu soğukta hiçbir yardımın ulaşamadığı bir ortamda 72 gün boyunca hayatta kalmaya çalışan grubun hikâyesi, bu tarz durumlarda etik ve insani sınırların nasıl zorlanacağını bizlere gösteriyor.

Catch Me If You Can

Yıl : 2002

: 2002 Türü : Biyografi, suç

: Biyografi, suç IMDb puanı: 8.1

Henüz 19 yaşına basmadan milyonlarca dolarlık çek sahtekarlığı yapan, pilot ve hatta doktor kılığına girmeyi başaran Frank Abagnale Jr.'ın inanılmaz hayat hikâyesini konu alan bu yapım, Steven Spielberg tarafından yönetiliyor. Başrollerde ise Leonardo DiCaprio ve Tom Hanks var.

The Big Short

Yıl : 2015

: 2015 Türü : Dram, finans

: Dram, finans IMDb puanı: 7.8

2008 küresel ekonomik krizini konu edinen The Big Short yıldızlar geçidi gibi kadrosuyla hiç sıkılmadan izleyebileceğiniz bir yapım. Finans dünyasının karmaşık terimlerini dördüncü duvarı yıkarak eğlenceli bir şekilde açıklayan film, kriz gelmeden önce onu fark eden ve bu durumdan kâr elde etmeye çalışan bir grup yatırımcının hikayesini anlatıyor. Steve Carell, Christian Bale, Ryan Gosling, Brad Pitt, Jeremy Strong gibi birçok ünlü isim kadroda.

Maestro

Yıl : 2023

: 2023 Türü : Biyografi, müzik

: Biyografi, müzik IMDb puanı: 6.5

Efsanevi besteci ve orkestra şefi Leonard Bernstein’ın hayatına odaklanan Maestro, sanatçının kariyerinden ziyade Felicia Montealegre ile olan karmaşık ve sevgi dolu ilişkisini merkezine alıyor. Bradley Cooper’ın hem yönetip hem başrolünü üstlendiği yapım, görsel estetiğiyle dikkat çekiyor.

The Trial of the Chicago 7

Yıl : 2020

: 2020 Türü : Gerilim, tarih, politik

: Gerilim, tarih, politik IMDb puanı: 7.7

Aaron Sorkin'in yazıp yönettiği film, 1968 yılında ABD'deki Demokratik Ulusal Kurultayı'ndaki protestoların ardından komplo ve ayaklanmaya teşvik suçlamasıyla yargılanan bir grup protestocunun gerçek hikâyesini anlatan bir film. Dönemin politik atmosferini ve adalet arayışını etkileyici bir tempoyla sunmasıyla türü sevenlerdenseniz kesin göz atmalısınız.

The Two Popes

Yıl : 2019

: 2019 Türü : Dram

: Dram IMDb puanı: 7.6

Katolik Kilisesi'nin son yıllardaki en büyük dönüm noktalarından birine tanıklık etmeye hazır olun. Muhafazakar Papa XVI. Benedict ile geleceğin reformist Papa Francis'i arasındaki çekişme ve dostluğu konu alan film, Vatikan'ın kapalı kapıları ardındaki dünyayı aralıyor. Anthony Hopkins ve Jonathan Pryce’ın muazzam performansları da filmi bir üst seviyeye taşıyor.

Ayla

Yıl : 2017

: 2017 Türü : Savaş, tarih

: Savaş, tarih IMDb puanı: 8.2

Kore Savaşı sırasında yaşanan ve kalpleri ısıtan bir hikâye olarak nitelendirebileceğimiz Türk yapımı Ayla, Süleyman isimli bir askerin savaşta bulduğu küçük Koreli kıza sahip çıkması ve aralarında kurulan kopmaz bağı anlatıyor.

Dolemite Is My Name

Yıl : 2019

: 2019 Türü : Komedi, dram, biyografi

: Komedi, dram, biyografi IMDb puanı: 7.2

Eddie Murphy’nin muhteşem dönüş yaptığı film, 1970'lerin efsanesi Rudy Ray Moore'un hayatını anlatıyor. Hiç kimsenin şans tanımadığı bir komedyenin, kendi imkanlarıyla nasıl ikon hâline geldiğini izliyoruz.

The King

Yıl : 2019

: 2019 Türü : Savaş, tarih

: Savaş, tarih IMDb puanı: 7.3

William Shakespeare’in oyunlarından esinlenilse de İngiltere Kralı V. Henry'nin hayatından ve meşhur Agincourt Muharebesi'nden gerçek kesitler sunan film, genç bir prensin isteksizce tahta çıkışını konu alıyor. Timothée Chalamet’nin başrolünde olduğu yapım, saray entrikalarını ve savaşın çiğ gerçekliğini yansıtıyor.