TECNO, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Spark Go 3'ü Duyurdu: İşte Fiyatı!

TECNO, düşük bütçeli tüketicilere yönelik yeni akıllı telefonu Spark Go 3'ü duyurdu. Günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayacak telefon, satışa sunulduğu bölgelerde dikkat çekecek gibi görünüyor. İşte TECNO Spark Go 3'ün fiyatı ve özellikleri...

Türkiye'de de büyük ilgi gören Çinli teknoloji şirketi TECNO, düzenlediği bir etkinlikte "Spark Go 3" isimli telefonunu duyurdu. Uygun fiyata sunduğu özelliklerle dikkat çeken telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki TECNO Spark Go 3 neler sunuyor?

TECNO'nun yeni akıllı telefonunda 6.75 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan 120 Hz'lik bir ekranla karşılaşıyoruz. Çentikli bir tasarıma sahip olan telefon, yan panele monte edilmiş parmak izi okuyucu sensör ile 8 MP çözünürlük sunan bir selfie kameraya ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda TECNO Spark Go 3

TECNO Spark Go 3, Unisoc T7250 işlemciden güç alıyor. 8 GB RAM ve 128 GB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirilen telefon, 5.000 mAh kapasiteli 15W'lık bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Telefonun işletim sistemi ise Android 15 olarak açıklandı.

Telefonun arka kısmına baktığımızda dikey olarak hizalanmış ikili kamera kurulumu görüyoruz. Ancak bu telefonda sadece 13 MP çözünürlük sunan bir kamera sensörü bulunuyor. TECNO Spark Go 3'ün giriş seviye bir cihaz olduğu gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak, bu durum çok da şaşırtıcı değil.

TECNO Spark Go 3 teknik özellikleri:

Özellik
Ekran 6.75 inç, HD+, 120 Hz
İşlemci Unisoc T7250
RAM 8 GB (+ 4GB sanal)
Depolama 64-128 GB
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera 13 MP
Batarya 5.000 mAh (15W)
İşletim Sistemi Android 15
TECNO Spark Go 3 fiyatı:

| Versiyon | Fiyatı | | 8 GB + 64 GB | 100 dolar |

