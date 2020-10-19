ABD'li Kızın Keşfi, Koronavirüs Tedavisinde Kullanılabilir

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 14 yaşındaki Anika Chebrolu, koronavirüsün tedavisinde çözüm olabilecek önemli bir keşif yaptı. Genç kızın keşfi, virüsün konakçı hücreye girişini potansiyel olarak önleyebilir ve COVID-19'lu hastaları iyileştirecek potansiyel bir ilaç üretmek için kullanılabilir.

Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) ortaya çıkmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olsa da hâlâ elle tutulur bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları olası aşılar üzerinde çalışmaya devam ederken 14 yaşındaki bir kız, COVID-19'un tedavisi için çözüm olabilecek bir keşif yaptı.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Anika Chebrolu isimli genç kız, SARS-COV-2 virüsünün spike proteinine bağlanan ve işleyişini engelleyen bir molekül geliştirdi. Chebrolu, yaptığı keşfin ardından 3M Young Scientist Challenge'ın galibi seçildi ve 25 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Genç kıza ayrıca başarısından ötürü "Amerika'nın En İyi Genç Bilim İnsanı" unvanı verildi.

Genç kızın keşfi, potansiyel bir ilaç üretmek için kullanılabilir:

Anika'nın keşfi, COVID-19 araştırmalarında önemli gelişmelere yol açabilir. Bulduğu molekül, koronavirüsteki spike proteinine bağlanarak virüsün konakçı hücreye girişini potansiyel olarak önleyebilir ve COVID-19'lu hastaları iyileştirecek potansiyel bir ilaç üretmek için kullanılabilir.

Teksas'ta yaşayan kız, milyonlarca küçük molekülü taramak için in-silico metodolojisini (Bilgisayarda veya bilgisayar simülasyonu ile gerçekleştirilen yöntemler ve deneyler) kullandı. Başlangıçta projesinin influenza olarak da bilinen grip virüsüne odaklanmasını planlayan Anika, COVID-19 pandemisiyle birlikte projeyi buna göre şekillendirdi.

Projeyi sunduğunda 8. sınıfa giden genç kız, CNN'e yaptığı açıklamada, keşfini virüs için gerçek bir tedavi haline getirmek için diğer bilim insanları ve araştırmacılarla birlikte çalışmak istediğini söyledi.

Günümüzde dünya çapında toplam 40 milyondan fazla COVID-19 vakası tespit edildi ve 1,1 milyon kişi virüse bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şu anda dünyanın dört bir yanında 170'ten fazla aday aşıyı takip ediyor. Bu aşıların büyük bir çoğunluğu ise hâlâ erken geliştirilme aşamasında bulunuyor ve etkinliği bilinmiyor.