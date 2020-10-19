Koronavirüs İnsan Cildi Üzerinde 9 Saat Aktif Kalabiliyor

Japonya'da gerçekleştirilen yeni bir çalışma, SARS-COV-2'nin insan cildi üzerinde 9 saat aktif kalabildiğini ve grip virüsünden 4,5 kat daha uzun aktif kalabildiğini ortaya çıkardı.

Kyoto Eyalet Üniversitesi Hastanesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Ryohei Hirose’nin liderliğinde gerçekleştirilen bir çalışmada, COVID-19 hastalığına neden olan SARS-COV-2 adlı virüsün, insan cildi üzerinde dokuz saate kadar aktif olarak kalabildiği ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar, söz konusu sonuca ulaşabilmek için üniversite hastanesindeki COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden insanların bedenlerinde otopsi gerçekleştirdiler.

Mevsimsel gribe neden influenza A virüsü, insan cildi üzerinde yalnızca 1,8 saat aktif kalabiliyor. Araştırmacılara göre söz konusu bulgular, COVID-19’un cilt temasıyla bulaşma riskinin mevsimsel gribe kıyasla 4,5 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. SARS-COV-2’nin cilt üzerindeki uzun aktif kalma süresi, virüsün nasıl kısa sürede tüm dünyaya yayılabildiğini de bir anlamda açıklamış oluyor.

SARS-COV-2’nin cilt üzerinde 9 saat aktif kalabiliyor olması endişe verici olsa da daha önceki araştırmalar, virüsün metal ya da bazı plastik yüzeylerde iki-üç gün aktif kalabildiğini ve enfekte etme gücüne sahip olduğunu ortaya koyuyordu. Bununla birlikte Kyoto Eyalet Üniversitesi’nde gerçekleştirilen araştırma, virüsün insan cildi üzerindeki aktiflik süresini ortaya koyan ilk araştırma olarak kabul ediliyor.

Ryohei Hirose’nin liderliğinde toplanan araştırma ekibi, insan cildinin yanı sıra paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı cam ve plastik yüzeylerde virüsün ne kadar aktif kalabildiğini de inceledi. SARS-COV-2, söz konusu yüzeylerde 58 ile 85 saat arası aktifliğini korurken; gribe neden olan influenza A virüsü yalnızca 6 ile 11 saat arası aktif kalabildi.