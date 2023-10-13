140journos'un geçtiğimiz günlerde yayınladığı "Kedicik" belgeseli, İhlas Haber Ajansı'nın telif hakkı bildirimi nedeniyle kaldırıldı. Taraflar sessizliğini korurken, milyonlarca görüntüleme alan belgeselin akıbeti belirsiz.

Türkiye'de bir süredir gündem olan konuların başında, bir süredir cezaevinde olan Adnan Oktar geliyor. Bunun nedeni, geçmişte yaptıkları çalışmalarla gündeme bomba gibi düşen "140journos" ekibinin yayınladığı yeni bir belgesel. "Kedicik" isimli bu belgeselde Adnan Oktar'ın geçmişiyle ilgili çarpıcı bilgiler veriliyordu.

Bugünse söz konusu belgesel ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İhlas Haber Ajansı (İHA), belgesel için telif hakkı bildiriminde bulundu. Birkaç gün içerisinde milyonlarca görüntüleme sayısına ulaşan belgesel, bildirim üzerine yayından kaldırıldı.

Taraflardan açıklama gelmedi

Kedicik isimli belgeselin kaldırılması ile ilgili olarak hem İHA hem de 140journos'a ait sosyal medya hesaplarını kontrol ettik. Her iki tarafın da konuyla ilgili bir açıklama yapmadığını görüyoruz. Ancak telif hakkıyla ilgili olarak bazı tahminlerimiz yok değil. Belgeselin bazı bölümlerinde İHA tarafından servis edilen görüntüler bulunuyordu. İHA, çok büyük bir olasılıkla bu görüntüleri delil göstererek, telif hakkı bildiriminde bulundu.

Kedicik belgeselinin sayfasında böyle bir uyarı yer alıyordu:

140journos'un YouTube kanalına baktığımızda, videonun artık tamamen kaldırılmış olduğunu görüyoruz. Buradan, belgesel için yeni bir çalışma başlatıldığını düşünüyoruz. Ekip, büyük bir olasılıkla İHA'nın servis ettiği görüntüleri değiştirip, belgeseli yeniden yayına alacak. Yine de konunun netleşmesi için resmî açıklama yapılması gerektiğini unutmamak gerek.

Bazı kadınlar, neler yaşadıklarını TikTok'ta paylaşmaya başlamışlardı: