Bir araştırmaya göre İnternetin en bilinmeyen noktalarından olan Dark Web’de farklı ihlaller aracılığıyla 15 milyardan fazla kullanıcı verisinin bulunduğu açıklandı. Bu bilgiler arasında, banka ve finansal bilgiler gibi önemli veriler de yer alıyor.

Digital Shadows tarafından yapılan yeni araştırmaya göre, Dark Web’de satılığa çıkan 15 milyardan fazla çalıntı kullanıcı bilgisi bulunuyor. Bu denli büyük bir veri, gezegendeki her insan için en az 2 kullanıcı bilgisinin çalındığını gösteriyor. Elbette dünya üzerinde internete erişimi olmayan çok fazla sayıda insan bulunduğu da göz önüne alındığında böylesine devasa bir veride pek çok kişinin birden fazla önemli bilgisinin olduğunu göz önünde bulundurabiliriz.

Aslında burada açıklanan 15 milyarlık çalıntı kullanıcı bilgisi, tek bir vurgundan değil. 100.000’den fazla ayrı ihlalin sonucu olarak karşımıza çıkan bu veri, dark web’de dolaşan çalıntı kimliklerin de son yıllarda inanılmaz arttığını gösteriyor. Digital Shadows tarafından yapılan araştırmaya göre, dark web’de dolaşan çalıntı kullanıcı bilgisi sayısı, 2018’den beri yüzde 300 oranında arttı.

5 milyardan fazlası benzersiz

Digital Shadows’un yaptığı açıklamaya göre, dark web’de dolaşan 15 milyar çalıntı kullanıcı bilgisinden 5 milyardan fazlası çok fazla ön planda olmadığı için benzersiz olarak nitelendiriliyor. Araştırma, ayrıca bu kullanıcı verilerinin çok büyük bir kısmının tüketicilere ait olduğunu ve banka hesapları, abonelik hizmetleri gibi farklı hizmette kullanıcı adı ve şifre içerdiğini ortaya koyuyor.

Ücretsiz dağıtılıyor

İşin bir diğer korkunç tarafı ise bu verilerin büyük bir kısmına dark web’de ücretsiz olarak erişilebiliyor olması oldu. Ücretsiz erişilmeyen verilere ise ortalama 15,43 dolara sahip olunabiliyor. Özellikle banka ve finansal bilgilerin yüksek fiyatlara satıldığı açıklandı. Bu verilerin ise ortalama 70 dolar olduğu, ancak kalitesine göre 500 dolardan fazla ücrete çıkabildiği bildirildi.

Digital Shadows, müşterilerini son 18 ay içinde 27,3 milyon kullanıcı adı ve şifre kombinasyonu konusunda uyardı. Zararlı kişilerin ulaşabildiği tespit edilen bu veriler, dark web’de 4 dolar gibi bir fiyata erişilebilir durumda. Bu haber aracılığıyla bizler de uyarımızı yapalım. Banka ve finansal bilgileriniz başta olmak üzere tüm şifrelerinizde tahmin edilmeyen, uzun ve farklı karakterlerden oluşan kombinasyonlardan oluşturun. Aksi takdirde sizlerin de şifreleri zararlı kişilerin elinde olabilir veya çok yakında geçebilir. Bunun dışında iki adımlı güvenlik doğrulamalarını kesinlikle tercih etmenizi öneriyoruz.