Google, Veri İhlali Nedeniyle AnTuTu'yu Engelledi

Son zamanlarda ortaya çıkan veri ihlallerine bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde LinkedIn ve Reddit'in ismi veri ihlaliyle anılırken şimdi de telefonların performansları konusunda bilgi alabildiğiniz popüler platform AnTuTu'yla ilgili bir veri ihlali ortaya çıktı.

İnternet ve teknoloji sayesinde insanların hayatı gün geçtikçe kolaylaşsa da insanların verilerini koruması da bir hayli zorlaşıyor. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde LinkedIn'in iOS platformunda panodaki öğeleri kopyaladığı belirtilmişti. LinkedIn'se bunun bir hata olduğunu, en yakın zamanda düzeltileceğini aktarmıştı. Yeni bir veri ihlaliyse AnTuTu platformundan geldi.

Aylık 'en iyi' listelerinin yanı sıra telefonlar ve işlemcilere dair performans verilerini bulabileceğiniz platform AnTuTu, veri ihlali nedeniyle Google tarafından engellendi. AnTuTu'yu Google Play Store'dan kaldıran Google, AnTuTu'nun kullanıcılara karşı büyük riskler taşıdığını da bildirdi.

Google Play AnTuTu'yu uygulama marketinden kaldırdı

Telefonlarınızda barındırdığınız bilgilerin büyük bir çoğunluğunun özellikle reklam şirketleri için büyük bir değer taşıdığı biliniyor. Bu bilgilerin arasındaysa telefonunuza hangi uygulamaları indirdiğiniz, telefonunuzdaki kişiler, telefonunuzu nasıl kullandığınız ve tarayıcı çerezleriniz gibi birçok bilgi bulunuyor. Tabii bazı uygulamalar sizin izniniz olmadan bu bilgilere erişim sağlamak isteyebiliyor.

Şu an için uygulama Google Play üzerinde bulunmuyor ancak AnTuTu uygulamasını APK formatında yayınlamaya devam ediyor. Tabii ki bunun farkına varan Google, agresif bir tavır alarak bunun da önüne geçti ve bu uygulamayı yüklemeye çalışanların yükleme işlemlerini de engellemeye başladı.

Normal şartlar altında APK'yı Google Play üzerinden indirmediğiniz için herhangi bir sorunla karşılaşmasanız da ResearchSnipers ekibinin aktardığı bilgilere göre AnTuTu'yu cihazınıza indirirken sorunla karşılaşabilirsiniz. Yüklemeyi başlatmaya çalıştığınızda AnTuTu'nun güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve uygulamanın kullanıcı aktivitesini takip ettiğine dair bir bilgi de karşınıza çıkabilir.

Şu an için uygulama yalnızca Google Play cephesinde engellenmiş durumda. iOS kullanıcıları uygulamayı App Store üzerinden indirebiliyor. Hatta aktarılan bilgilere göre Samsung Galaxy Store kullanıcılarının yeni eklenen 3D Bench'i de indirebildiği belirtiliyor. Son olarak AnTuTu tarafından bir açıklama yapılmadığını da ekleyelim.