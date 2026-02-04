15 Şubat'ta Game Pass'ten Kaldırılacak Oyun Açıklandı (Evet, Bu Ay Sadece Bir Oyun Var)

Her ay onlarca oyunu satın almadan oynama imkânı sunan Game Pass'in kütüphanesinden bu ay kaldırılacak oyun belli oldu. Bu oyunu yakında oynamak için satın almanız gerekecek.

Aylık abonelik sistemiyle oyuncuları yüzlerce oyunla buluşturan Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Bugün ise bu ay sonunda Game Pass kütüphanesine veda edecek oyun açıklanmış durumda.

Geçtiğimiz aylara kıyasla bu ay Game Pass kütüphanesinden sadece bir oyun kaldırılacak. Eğer bu oyunu hâlâ oynamadıysanız, Game Pass kütüphanesinde iken oynamanızı tavsiye ediyoruz.

Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyun

Oyun Fiyat Madden NFL 24 Artık satılmıyor

Yukarıda görmüş olduğunuz oyun 15 Şubat tarihinde Game Pass kütüphanesine veda etmiş olacak. Eğer hâlihazırda Game Pass aboneliğiniz bulunuyorsa ve daha sonra satın almayı düşünmüyorsanız bu oyunu denemek için 15 Şubat tarihine kadar vaktiniz var.