WhatsApp'a 1 Saatte Kaybolan Mesajlar Geliyor

WhatsApp, süreli mesaj özelliğine büyük yenilikler getirecek. Yakında 1 saatte veya 12 saatte kaybolan mesajlar atabileceksiniz.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu olan WhatsApp’a kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yeni özellikler geliyordu. Şimdi ise mesajlaşma konusunda büyük bir yeniliğin yolda olduğu ortaya çıktı. Yeni özellik, WABetaInfo tarafından uygulamanın beta sürümünde fark edildi.

Gelen bilgilere göre WhatsApp, çok kısa süre sonra kaybolan mesajları test etmeye başladı. Normalde aslında böyle bir özellik vardı ancak artık çok daha iyi hâle geliyor. Yeni olan şey sürenin çok daha kısaltılması.

1 saatlik ve 12 saatlik mesajlar geliyor

what

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere yakında bir mesajın sohbetlerde ne kadar görünebilir olacağını belirleyebileceksiniz.** 1 saat, 12 saat, 24 saat, 7 gün, 90 gün** gibi seçenekler kullanılabilecek. Buradaki yenilik 1 saatlik ve 12 saatlik mesajlar. Belirlediğiniz sürenin ardından isterseniz mesajınızın kaybolmasını sağlayabileceksiniz. Normalde süreli mesajlarda minimum 24 saat belirlenebiliyordu.

Süreli mesajlara 1 saat özelliğinin eklenmesinin güvenlik açısından büyük bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Banka bilgileri, kodlar, özel bilgiler gibi hassas şeyler içeren bir mesaj gönderdiğinizde 1 saat içinde kaybolmalarını sağlayarak çok daha güvenli bir mesajlaşma deneyimi yaşayabileceksiniz.

1 saat ve 12 saatte mesajların kaybolmasını sağlayan özellik şu anda test aşamasında. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi yok.

