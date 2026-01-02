Grok Yine Zıvanadan Çıktı: Herkesi Soyup İstediğini Giydiriyor (Kendinizi Nasıl Koruyabileceğinizi Anlattık)

Elon Musk'ın yapay zekâsı Grok, ahlaksızlığın sınırlarını zorlamaya başladı. Yapay zekâ, son güncelleme sonrası sıradan kişilere ait fotoğrafları bile çıplaklaştırıyor. İşin sonunun nereye gideceği bilinmezken fotoğraflarınızı Grok'tan nasıl koruyabileceğinizi anlattık.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın yönetimindeki xAI şirketinin üretken yapay zekâsı Grok, yine ortalığı karıştırdı. Yapay zekâ, yılın ilk gününde "ahlak" kavramının sınırlarını zorlayan bir işe imza attı. Üstelik platform yöneticilerinin konuyla ilgili adım atma gibi bir niyeti yok gibi görünüyor. Zira Elon Musk, Grok'un yaptıklarından memnun.

Grok, geçmişte insanlara küfretmesi ile gündem olmuş, küresel çapta tepki gelmesi üzerine geri adım atmıştı. Şimdiyse yine buna benzer bir olay yaşanıyor. Kullanıcılar, Grok'un görsel üretme yeteneği ile insanları çıplaklaştırabiliyor, dilediği gibi giydirebiliyor. Art niyetli kullanıcılar, Grok'un yeni özelliğini şimdiden suistimal etmeye başladılar.

Elon Musk'ın "mükemmel" dediği görsel:

Yukarıdaki görsel, Grok'un yeni "marifetini" gösteriyor. İlginç bir şekilde Elon Musk, bu görselin altına yorum yaptı ve "mükemmel" dedi. Bunun nesinin mükemmel olduğunu biz çözemedik, çözen takipçilerimiz bizi de bilgilendirsin.

Çok büyük çıplaklık akımı var:

Grok'un insanları çıplaklaştırabilme yeteneği, sadece Elon Musk özelinde değil. X'te yer alan herhangi bir fotoğraf, bu hâle getirilebiliyor. Bu da çok sıradan görsellerin bile çıplaklaştırılabileceğini gözler önüne seriyor. Bu işin sonu en azından Türkiye için erişim engeline kadar uzanacak gibi görünüyor ancak şu an için somut bir adım atılmadığını söyleyelim. Çünkü Grok şu anda yüzü görünen herkesi her türlü kıyafeti giymiş şekilde resmedebiliyor...

Uzay roketine bile bikini giydiriyor:

Etik kurallarımız gereğince herhangi bir X kullanıcısının "çıplaklaştırılmış" görüntüsünü elbette sizlerle paylaşmayacağız. Ancak yukarıdaki örnek çok çarpıcı. Kullanıcılar, sadece insanları değil herhangi bir nesneyi bile diledikleri gibi giydirebiliyorlar.

Bu işin sonunun nereye varacağını bilmiyoruz. Ancak Grok'un yaptığı ahlaksızlıktan korunmak istiyorsanız sadece şu adımları izlemeniz gerekiyor: