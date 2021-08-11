Bu Nova Patlaması O Kadar Parlak Ki Gözle Görülebiliyor

Bir cüce yıldız olan ve düzenli olarak patlayan RS Ophiuchi, yeniden gökyüzündeki yerini aldı. yaydığı parlak ışık sayesinde çıplak gözle görülebiliyor. Ophiuchi, gezegenimizden tam 4.566 ışık yılı uzaklıktaki Ophiuchus takımyıldızında bulunuyor.

Pek çok insan, geceleri yıldızları izlemeyi sever. Fakat eğer geçtiğimiz günlerde gökyüzüne dikkatli baktıysanız, geçen hafta orada olmayan bir yıldızı görebilirsiniz.

Ophiuchus yani Yılancı Takımyıldızının bir üyesi olan RS Ophiuchi, geçtiğimiz günlerde devasa bir patlama yaşadı. Bu patlama o kadar parlaktı ki gökyüzüne çıplak gözle baktığınızda Ophiuchi’yi görebiliyorsunuz.

10 yılda bir patlıyor

RS Ophiuchi, gezegenimizden 4.566 ışık yılı uzaklıkta olan bir beyaz cüce yıldız. Onu bu kadar nadir yapan şey ise düzenli olarak patlaması. Bu cüce yıldız her 15-20 yılda bir düzenli olarak patlıyor ve etrafına ışık saçıyor. Kırmızı Dev yıldızın yörüngesinde dönen bu cüce yıldız, en son 2006 yılında patlamıştı.

Bu sürekli patlamanın sebebi ise cüce yıldızın sürekli olarak topladığı hidrojen. Yörüngesinde döndüğü kırmızı devden daha küçük ve yoğun olan Ophiuchi, kırmızı devde bulunan hidrojen atomları âdeta emiyor. Cüce yıldızın yüzeyinde biriken hidrojen atomları ısınıyor ve en sonunda basınçla birlikte patlıyor. Oluşan bu termonükleer patlama o kadar büyük oluyor ki gezegenimizden bile rahatça gözlemlenebiliyor.

Bir gün son kez patlayacak

RS Ophiuchi’nin patlaması, etrafındaki nesneleri saniyede 2.600 kilometre uzağa fırlatacak kadar güçlü. Ayrıca bu cüce yıldızın atmosferinde de faaliyetler olduğu da Fermi Gamma Işını Teleskobu tarafından kaydedildi.

Fakat Ophiuchi her zaman düzenli olarak patlamayacak. Yıldızın yüzeyinde gerçekleşen termonükleer patlamalar yüzünden sürekli olarak kütlesi dengesizleşen Ophiuchi, bir yıldızın sahip olabileceği en büyük kütle olan Chandrasekhar limitine ulaştığında son bir kez patlayacak. Bu patlamanın ne kadar büyük olacağı ise tam olarak bilinmiyor.

Cüce yıldızın patlamasının etkileri önümüzdeki birkaç hafta içinde yavaş yavaş kaybolacak. Eğer bu yıldızı gökyüzünde görmek istiyorsanız acele etmeniz gerekli.

RS Ophiuchi’nin son kez ne zaman patlayacağı şu anda bilinmiyor. O güne dek bu cüce yıldız düzenli olarak patlamaya devam edecek.

Kendisini görmek için:

15 yılda bir parıldayan bu yıldızı görmek için, Yılancı (Ophiuchus) takım yıldızının yanına bakmanız yeterli.