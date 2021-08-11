Elon Musk’tan NASA’ya Uzay Giysisi İçin Yardım Teklifi

Elon Musk, CNBC'de yer alan bir habere dayanarak SpaceX'in NASA'ya yardımcı olabileceğini açıkladı. Habere göre NASA, 2024'teki Ay'a insanlı uçuş projesi için uzay giysisi üretmekte zorlanıyor. Elon Musk ise SpaceX'in daha uygun maliyete uzay giysisi üretebileceğini iddia ediyor.

Uzay turizmi giderek daha hayatımızın bir gerçeği haline gelirken bu sektör üzerinde çalışmalarını sürdüren şirketlerin ön plana çıkma çabaları da hız kesmeden devam ediyor. Uzay taşımacılığı dediğimizde akıllara gelen şirketlerin ilki ise elbette Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'i oluyor. Şimdi bu şirketle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Elon Musk sık sık iş birliği gerçekleştirdiği NASA'ya, muhtemelen reddedemeyeceği bir teklif sundu.

NASA, 2024 yılında Ay'a insan indirmeyi planlıyor. Ancak kurumun bu konuyla ilgili ciddi sıkıntıları var. Bu sıkıntılar, sizlerin de tahmin edebileceği üzere parayla ilgili. CNBC'den Michael Sheetz'in NASA'yla yaptığı görüşmeyi haberleştirmesi üzerine harekete geçen Elon Musk, NASA'ya yardımcı olabileceklerini açıkladı.

CNBC'ye göre NASA, uzay giysilerini 2024'e kadar yetiştiremeyecek

Michael Sheetz'in haberine göre NASA, Ay'a gidecek astronotların giysileri için gerekli olan bütçeyi bir türlü denkleştiremedi. Bu durum, Back to the Moon isimli projenin gecikmesine yol açacak. Sheetz'in söz konusu haberin Twitter'daki paylaşımına yanıt veren Elon Musk, NASA'nın istemesi durumunda SpaceX'in daha düşük maliyete uzay giysisi üretebileceklerini açıkladı.

NASA, Elon Musk'ın teklifiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Planetary Society isimli topluluktan Casey Dreier, NASA ve SpaceX'in daha önce yaptığı iş birliklerinin, NASA'ya milyonlarca dolarlık tasarruf sağladığını ifade ediyor. Dreier'a göre NASA, SpaceX'in teklifini pekala kabul edebilir.