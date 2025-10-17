[16-19 Ekim] Xbox'ta Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı

Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Oyunseverler bu hafta da birbirinden eğlenceli oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek.

Microsoft, Xbox özelinde her hafta “Free Play Days” ismini verdiği bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında oyunseverler, belli oyunları sınırlı süreliğine oynama imkânı yakalıyor.

Bugün ise 16-19 Ekim tarihleri boyunca Xbox’ta ücretsiz bir şekilde oynanabilecek oyunlar açıklandı. Kullanıcılar, bu hafta toplam değeri 4 bin TL’yi aşan 5 oyuna ulaşabilecek. Free Play Days oyunları genellikle Game Pass abonelerine sunulsa da bazı oyunlar tüm kullanıcılar için de ücretsiz sunuluyor.

Xbox'ta bu hafta ücretsiz olan oyunlar

Oyun Normal Fiyatı Game Pass Gerekli mi? F1 25 2.899,99 TL ✅ Everspace 129 TL ✅ Hell Let Loose 1.499 TL ❌ The Stone of Madness 141,25 TL ❌ Ra Ra BOOM 56,25 TL ❌

Xbox'ın ücretsiz oyunları nasıl oynanır?

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Microsoft Store üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.