Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[16-19 Ekim] Xbox'ta Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı

Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Oyunseverler bu hafta da birbirinden eğlenceli oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek.

[16-19 Ekim] Xbox'ta Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, Xbox özelinde her hafta “Free Play Days” ismini verdiği bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında oyunseverler, belli oyunları sınırlı süreliğine oynama imkânı yakalıyor.

Bugün ise 16-19 Ekim tarihleri boyunca Xbox’ta ücretsiz bir şekilde oynanabilecek oyunlar açıklandı. Kullanıcılar, bu hafta toplam değeri 4 bin TL’yi aşan 5 oyuna ulaşabilecek. Free Play Days oyunları genellikle Game Pass abonelerine sunulsa da bazı oyunlar tüm kullanıcılar için de ücretsiz sunuluyor.

Xbox'ta bu hafta ücretsiz olan oyunlar

Hell Let Loose

Oyun Normal Fiyatı Game Pass Gerekli mi?
F1 25 2.899,99 TL
Everspace 129 TL
Hell Let Loose 1.499 TL
The Stone of Madness 141,25 TL
Ra Ra BOOM 56,25 TL

Xbox'ın ücretsiz oyunları nasıl oynanır?

Xbox Free Play Days

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Microsoft Store üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.

[30 Eylül-7 Ekim] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı [30 Eylül-7 Ekim] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
[9-16 Ekim]: Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunu Açıklandı [9-16 Ekim]: Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunu Açıklandı
Xbox Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Nano Banana, Artık Gemini Olmadan da Kullanılabiliyor (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)

Nano Banana, Artık Gemini Olmadan da Kullanılabiliyor (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)

Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi

Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi

iOS 26.1 Güncellemesiyle iPhone'lara Gelecek 10 Yeni Özellik

iOS 26.1 Güncellemesiyle iPhone'lara Gelecek 10 Yeni Özellik

Telefonunuzu Yeni Almış Gibi Hızlandırmanın 5 Yolu

Telefonunuzu Yeni Almış Gibi Hızlandırmanın 5 Yolu

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim