Aşırı Uygun Fiyata 200 MP Kamera Sunan Redmi Note 14 Pro 5G Alınır mı? İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin Note 14 Pro 5G isimli modeli, ülkemizde çok sevildi. Çünkü uygun fiyata sunulan performans gerçekten etkileyici. Peki Redmi Note 14 Pro 5G nasıl bir telefon? Özellikleri ve fiyatı nasıl? Bu telefon alınır mı?

Aşırı Uygun Fiyata 200 MP Kamera Sunan Redmi Note 14 Pro 5G Alınır mı? İşte Fiyatı ve Özellikleri!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji devi Xiaomi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok seviliyor. Özellikle de akıllı telefon sektöründe çok iyi işler yapan şirket, alt markalarıyla da büyük ilgi görüyor. Hatta Redmi markalı telefonlar, uygun fiyat politikası nedeniyle Türkiye'de çok satmayı başarıyorlar.

Peki Redmi'nin Türkiye'de en çok tercih edilen telefonlarından Note 14 Pro 5G neler sunuyor? Bu telefonun güncel fiyatı ne kadar? Bu içeriğimizde Redmi Note 14 Pro 5G'nin tüm özelliklerine detaylı bir şekilde bakacak, telefonun alınıp alınmayacağını hep birlikte tartışacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan başlayalım.

Redmi Note 14 Pro 5G tasarımı:

Başlıksız-1

Redmi Note 14 Pro 5G, önceki nesline göre daha farklı bir tasarım sunuyor. Önceki modelde bulunan sert köşeli hatlar, yeni telefonda daha kavisli ve ele oturan bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak asıl olay burada değil; cihazın dayanıklılığında. Redmi Note 14 Pro 5G, IP68 sertifikasına sahip. Yani sadece suya düşmeye değil, yüksek basınçlı suya ve toza karşı da oldukça korunaklı. Corning Gorilla Glass Victus 2 koruması ise ekranı gayet korunaklı hâle getirmiş durumda.

Arka tarafta ise kamera adası merkezde ve oldukça heybetli duruyor. Cihazın eldeki hissiyatı "Ben buradayım" derken, kavisli ekran yapısı premium bir hava katıyor. Kalınlık ve ağırlık dengesi, içindeki devasa bataryaya rağmen oldukça makul seviyelerde tutulmuş durumda.

Özellik
Boyutlar 162,33 mm x 74,42 mm x 8,4 - 8,55 mm
Ağırlık 190 gram
Renk Seçenekleri Mercan Yeşili, Gece Yarısı Siyahı (8,4 mm), Lavanta Moru (8,55 mm)

Redmi Note 14 Pro 5G ekranı:

Başlıksız-1

Telefona baktığında ilk dikkatini çeken şey o pürüzsüz kavisli ekran olacak. Xiaomi bu akıllı telefonda ve 6.67 inçlik CrystalRes AMOLED panel kullanmayı tercih etti. 1.5K çözünürlük sunan bu ekran, dizi/film izlerken ya da oyun oynarken detayları kaçırmamanızı sağlıyor. 120 Hz tazeleme hızı zaten artık bu segmentin olmazsa olmazı.

Parlaklık konusunda ise tepe değerlerde 3.000 nit seviyelerine çıkabiliyor ki bu seviyeler, günümüz amiral gemisi telefonlarda yer alıyor. Ayrıca ekranda TÜV Rheinland sertifikalı göz koruma özellikleri de mevcut; yani gece yatakta telefona bakarken gözleriniz daha az yorulacak.

Özellik
Ekran Boyutu 6.67 inç
Ekran Çözünürlüğü 1.5K (2712 x 1220 piksel)
Ekran Tipi CrystalRes AMOLED
Tazeleme Hızı 120 Hz
Tepe Parlaklık Değeri 3.000 nit

Redmi Note 14 Pro 5G performansı:

Başlıksız-1

Redmi Note 14 Pro 5G'nin kalbinde MediaTek Dimensity 7300-Ultra işlemcisi atıyor. 4nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu işlemci hem enerji verimliliği hem de performans konusunda "üzmeyen" cinsten. Günlük kullanımda, sosyal medya geçişlerinde takılma donma bekleme; o işler tarihte kaldı.

Oyun performansı tarafında ise PUBG veya CoD Mobile gibi oyunları yüksek ayarlarda rahatlıkla oynatabiliyor. Öte yandan; Redmi Note 14 Pro 5G 12 GB'ye varan RAM kapasitesi ve sanal RAM desteğiyle çoklu görevlerde yarı yolda bırakacak bir telefon değil.

Özellik
İşlemci MediaTek Dimensity 7300-Ultra
RAM 8-12 GB (LPDDR4X)
Depolama 256-512 GB (UFS2.2)

Redmi Note 14 Pro 5G kamerası:

Başlıksız-1

Şimdi de arka taraftaki o devasa kamera modülüne bakalım. Telefonun ana kamerası 200 MP çözünürlük sunuyor ve OIS gibi yeni nesil teknolojileri destekliyor. Bu sayede titreme sorunu büyük oranda ortadan kalkmış oluyor. Yüksek düşük ışık performansı vadeden Redmi Note 14 Pro 5G, gece çekimlerinde de üzmüyor.

Redmi Note 14 Pro 5G'nin kamera kurulumunda 8 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ile 2 MP çözünürlük sunan makro kamera bulunuyor. Evet, makro kamera biraz başlangıç seviyesinde ancak bu telefonun fiyat/performans ürünü olduğunu unutmamak gerekiyor. Selfie çekimler içinse 20 MP çözünürlük sunan ön kamera bizileri bekliyor. Redmi Note 14 Pro 5G'nin kamera kurulumu, yapay zekâ ile de destekleniyor.

Özellik
Ana Kamera 200 MP (f/1.65), OIS
Ultra Geniş Açılı Kamera 8 MP (f/2.2)
Makro Kamera 2 MP (f/2.4)
Selfie Kamera 20 MP (f/2.2)

Redmi Note 14 Pro 5G bataryası:

Başlıksız-1

Redmi Note 14 Pro 5G, batarya tarafında da oldukça memnun edecek modellerden bir tanesi. 5.110 mAh kapasiteli bataryası, MediaTek Dimensity 7300-Ultra işlemcinin verimli yapısı ile birleştiği zaman günü rahatlıkla çıkaran, hatta az kullanımda 2 günü de rahatlıkla görebileceğiniz bir deneyim sunuyor.

Tabii batarya kapasitesi, tek başına bir şey ifade etmiyor. Xiaomi, Redmi Note 14 Pro 5G'de 45W hızlı şarj desteği de sunuyor. Açık konuşmak gerekirse bu hızlı şarj desteği, Redmi Note 14 Pro 5G'nin segmentindeki cihazlar için oldukça yeterli.

Özellik
Batarya Kapasitesi 5.110 mAh
Şarj Hızı 45W

Redmi Note 14 Pro 5G teknik özellikleri:

Başlıksız-1

Özellik
Ekran 6.67 inç, 1.5K (2712 x 1220 piksel), 120 Hz, 3.000 nit, CrystalRes AMOLED
İşlemci MediaTek Dimensity 7300-Ultra
RAM 8-12 GB (LPDDR4X)
Depolama 256-512 GB (UFS2.2)
Arka Kamera 200 MP (f/1.65), OIS + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4)
Selfie Kamera 20 MP (f/2.2)
Batarya 5.110 mAh (45W)
İşletim Sistemi Xiaomi HyperOS
Boyutlar 162,33 mm x 74,42 mm x 8,4 - 8,55 mm
Ağırlık 190 gram
Renk Seçenekleri Mercan Yeşili, Gece Yarısı Siyahı, Lavanta Moru

Redmi Note 14 Pro 5G fiyatı:

Versiyon Fiyatı
8 GB + 256 GB 15.000 TL - 15.500 TL
12 GB + 512 GB 21.000 TL - 22.000 TL

Redmi Note 14 Pro 5G alınır mı?

Başlıksız-1

Redmi Note 14 Pro 5G alınır mı sorusunun cevabı aslında doğrudan siz değerli okurumuzda saklı. Çünkü bu akıllı telefon, Samsung veya iPhone'lara alışmış bir kullanıcı için arayüz açısından farklılıklar sunacaktır. Eğer yıllardır Samsung Galaxy telefon kullanıyorsanız ve başka arayüz kullanmak istemiyorsanız Redmi Note 14 Pro 5G'yi iyice düşünün.

Ancak yeniliklere açık, rakiplerine kıyasla daha üst düzey özellikler sunan bir akıllı telefon arayışınız varsa Redmi Note 14 Pro 5G'yi rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Özellikle de günlük işler için performans açısından sizi üzecek bir telefon değil.

Akıllı Telefon Android Xiaomi

