RAM Krizinin Telefonları Vuracağı İddia Edildi: 16 GB RAM'li Telefon Kalmayacak, 4GB RAM Geri Dönüyor!

Dünya çapında yaşanan RAM krizi, akıllı telefonları da ciddi anlamda etkileyecek. Yeni iddialara göre yakında 16 GB RAM'li telefonlar sık görmeyeceğiz, 4 GB RAM geri dönecek.

Son zamanlarda tüm teknoloji dünyası, bellek çiplerinde yaşanan kriz nedeniyle sarsılıyordu. Öyle ki bilgisayarlardan telefonlara kadar her türden cihazda kullanılan RAM fiyatlarının inanılmaz yükselişi nedeniyle yakında büyük zamlar bekleniyordu. Bu kriz, yapay zekâ nedeniyle belleklere olan talebin çok fazla artması ancak bu talebin karşılanamaması nedeniyle ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise Kore’den konuya ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa işler hiç iyiye gitmeyecek diyebiliriz. Söylentiye göre akıllı telefon üreticileri, RAM krizi nedeniyle yakında** 16 GB RAM’li telefonları bırakmayı düşünüyor.**

4 GB RAM’li cihazlar geri dönebilir

RAM fiyatlarının uçuşunun ardından birçok markanın cihazlarının fiyatlarına zam yapması bekleniyordu. Ancak herkeste durum böyle değil. Öyle ki iddialara göre bazı markalar, özellikle de fiyatlar konusunda hassas olan pazarlarda zam yerine maliyetleri azaltma yaklaşımına yönelebilir. Bu şekilde de 16 GB RAM’e sahip telefonlar daha az çıkabilir, bütçe dostu** 4 GB telefonların geri döndüğünü** görebiliriz.

Söylentiler bununla da sınırlı değil. Örneğin 12 GB’lık cihazların** %40 oranına kadar ulaşabilecek düzeyde azaltılmaya** başlayacağı ve 6/8 GB telefonların onun yerini alacağı bile söyleniyor. Tüm bunlar, dünya çapında yaşanan RAM krizinin çok daha kötüye gittiğinin, teknoloji sektörü için korkutucu günlerin yolda olduğunun göstergesi. Neler olacağını zamanla göreceğiz.