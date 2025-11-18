Tümü Webekno
[17-24 Kasım] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Tiny Glade

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
The Planet Crafter 11.99$ 5.99$ (-%50)
Tiny Glade 7.99$ 6.39$ (-%20)
Absolum 12.49$ 10.61$ (-%15)
Keep Driving 9.29$ 7.43$ (-%20)
Biped 4.99$ 0.74$ (-%85)
FPV Kamikaze Drone 4.00$ 2.00$ (-%50)
HighFleet 14.99$ 8.24$ (-%45)
Let Them Trade 9.29$ 7.43$ (-%20)
BIOMORPH 10.49$ 6.81$ (-%35)
The House of Da Vinci 10.49$ 2.62$ (-%75)
Paper Trail 10.49$ 3.14$ (-%70)
Arzette: The Jewel of Faramore 10.49$ 2.62$ (-%75)
Lost Lands X 5.79$ 4.92$ (-%15)
Enclave 5.79$ 2.31$ (-%60)
Islands & Trains 3.99$ 2.39$ (-%40)
Galaxy Trucker: Extended Edition 9.99$ 3.39$ (-%66)
Army of Ruin 4.49$ 2.69$ (-%40)
The Binding of Isaac 4.99$ 1.54$ (-%69)
Railroad Corporation 17.99$ 3.59$ (-%80)
Hero Siege 4.49$ 0.44$ (-%90)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

