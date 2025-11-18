[17-24 Kasım] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|The Planet Crafter
|11.99$
|5.99$ (-%50)
|Tiny Glade
|7.99$
|6.39$ (-%20)
|Absolum
|12.49$
|10.61$ (-%15)
|Keep Driving
|9.29$
|7.43$ (-%20)
|Biped
|4.99$
|0.74$ (-%85)
|FPV Kamikaze Drone
|4.00$
|2.00$ (-%50)
|HighFleet
|14.99$
|8.24$ (-%45)
|Let Them Trade
|9.29$
|7.43$ (-%20)
|BIOMORPH
|10.49$
|6.81$ (-%35)
|The House of Da Vinci
|10.49$
|2.62$ (-%75)
|Paper Trail
|10.49$
|3.14$ (-%70)
|Arzette: The Jewel of Faramore
|10.49$
|2.62$ (-%75)
|Lost Lands X
|5.79$
|4.92$ (-%15)
|Enclave
|5.79$
|2.31$ (-%60)
|Islands & Trains
|3.99$
|2.39$ (-%40)
|Galaxy Trucker: Extended Edition
|9.99$
|3.39$ (-%66)
|Army of Ruin
|4.49$
|2.69$ (-%40)
|The Binding of Isaac
|4.99$
|1.54$ (-%69)
|Railroad Corporation
|17.99$
|3.59$ (-%80)
|Hero Siege
|4.49$
|0.44$ (-%90)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
