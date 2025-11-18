Yılın Oyunu Adayları Açıklandı: İşte The Game Awards 2025 Ödüllerine Adaylığı Açıklanan Tüm Oyunlar!

Her yıl yılın oyunu ve daha birçok ödülün takdim edildiği The Game Awards etkinliği öncesinde bu yılki adaylar, yeni bir canlı yayın eşliğinde açıklandı.
Türkiye'de 11 Aralık'ı 12 Aralık'a bağlayan gece başlayacak olan The Game Awards etkinliğinde sayısız ödül takdim edilecekken, oyun severler şu andan itibaren 10 Aralık tarihine kadar buradan oylarını kullanmaya başlayabilirler.
Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades 2, Hollow Knight: Silksong ve Kingdom Come: Deliverance 2 yılın oyunu ödülünün adayları olarak belirlenirken, bu yılki tüm ödüllerin adayları ise şu şekilde:
Yılın oyunu
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance II
En iyi oyun yönetimi
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades 2
- Split Fiction
En iyi spor/yarış oyunu
- EA FC 26
- F1 25
- Mario Kart World
- Rematch
- Sonic Racing: CrossWorlds
En iyi simülasyon/strateji oyunu
- The Alters
- FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles
- Jurassic World Evolution 3
- Sid Meier’s Civilization VII
- Tempest Rising
- Two Point Museum
En iyi aile oyunu
- Donkey Kong Bananza
- LEGO Party!
- LEGO Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Split Fiction
Erişilebilirlikte yenilik
- Assassin’s Creed Shadows
- Atomfall
- Doom: The Dark Ages
- EA FC 26
- South of Midnight
En iyi aksiyon oyunu
- Battlefield 6
- Doom: The Dark Ages
- Hades 2
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi: Art of Vengeance
En iyi dövüş oyunu
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
En iyi rol yapma oyunu
- Avoved
- Clair Obscur: Expedition 33
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Monster Hunter Wilds
- The Outer Worlds 2
En iyi aksiyon/macera
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones and the Great Circle
- Hollow Knight: Silksong
- Split Fiction
En çok beklenen oyun
- 007 First Light
- GTA 6
- Marvel’s Wolverine
- Resident Evil Requiem
- The Witcher 4
En iyi VR/AR
- Alien: Rogue Incursion
- Arken Age
- Ghost Town
- Marvel’s Deadpool VR
- The Midnight Walk
En iyi çıkan bağımsız oyun
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Despelote
- Dispatch
- Megabonk
En iyi bağımsız oyun
- Absolum
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
En iyi çok oyunculu oyun
- ARC Raiders
- Battlefield 6
- Elden Ring Nightreign
- PEAK
- Split Fiction
En iyi etki yaratan oyun
- Consume Me
- Despelote
- Lost Records: Bloom & Rage
- South of Midnight
- Wanderstop
En iyi topluluk desteği
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
En iyi uyarlama
- A Minecraft Movie
- Devil May Cry
- The Last of Us: Season 2
- Splinter Cell: Deathwatch
- Until Dawn
En iyi ses tasarımı
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Silent Hill f
En iyi skor ve müzik
- Hollow Knight: Silksong
- Hades II
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yōtei
- Death Stranding 2: On the Beach
En iyi sanat yönetimi
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
En iyi devam eden oyun
- Final Fantasy 14: Dawntrail
- Fortnite
- Helldivers 2
- Marvel Rivals
- No Man's Sky
En iyi mobil oyun
- Destiny: Rising
- Persona 5: The Phantom X
- Sonic Rumble
- Umamusume: Pretty Derby
- Wuthering Waves
En iyi performans
- Ben Starr - Clair Obscur: Expedition 33
- Charlie Cox - Clair Obscur: Expedition 33
- Erika Ishii - Ghost of Yōtei
- Jennifer English - Clair Obscur: Expedition 33
- Konatsu Kato - Silent Hill f
- Troy Baker - Indiana Jones and the Great Circle
En iyi espor takımı
- Gen.G – League of Legends
- NRG – VALORANT
- Team Falcons – DOTA 2
- Team Liquid PH – Mobile Legends: Bang Bang
- Team Vitality – Counter-Strike 2
En iyi esporcu
- brawk – Brock Somerhalder (VALORANT)
- Chovy – Jeong Ji-hoon (League of Legends)
- f0rsakeN – Jason Susanto (VALORANT)
- Kakeru – Kakeru Watanabe (Street Fighter)
- MenaRD – Saul Leonardo (Street Fighter)
- Zyw0o – Mathieu Herbaut (Counter-Strike 2)
En iyi espor oyunu
- Counter-Strike 2 (Valve)
- DOTA 2 (Valve)
- League of Legends (Riot Games)
- Mobile Legends: Bang Bang (Moonton)
- VALORANT (Riot Games)
Yılın içerik üreticisi
- Caedrel
- Kai Cenat
- MoistCr1TiKaL
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
Peki sizce ödülü hangi oyun ve oyunlar hak ediyor? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.