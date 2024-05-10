BİM'in her hafta yayınlamış olduğu aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan ürünleri sizin için seçip listeliyoruz. 17 Mayıs 2024 BİM aktüel kataloğunda yer alan kamp ürünleri en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

BİM mağaza zinciri, her hafta sunduğu avantajlı ürünlerin fiyatlarıyla birlikte yer aldığı BİM Aktüel İndirim Kataloğu yayınlıyor. Biz de sizin için bu katalogda öne çıkan ürünleri seçiyor ve listeliyoruz. Listemizi takip ederek BİM aktüel kataloğundaki ürünlere göz atabilir dilerseniz uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor. Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu 12.999 TL Stanley Adventure Termos 1 Litre 1.299 TL

Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml 999 TL

Orcamp Pro Seramik Portatif Ocak 899 TL

Orcamp 6 Kanatlı Rüzgarlık 329 TL

Orcamp Katlanabilir Kamp Ocak 279 TL

Orcamp Kartuş Tüp 227 gr 79 TL

Masa & 2 Adet Kamp Sandalyesi 699 TL

Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 399 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

Plastik Kollu Katlanır Kamp Sandalyesi 229 TL

Kamp Taburesi 79 TL Kamp masa ve sandalyelerinde yer alan indirimlere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz. Stanley termos ve soğutucularda yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın! Proware Büyük Kamp Baltası 699 TL Kamp Baltası 579 TL

Fonksiyonel Kamp Baltası 279 TL

Çok Amaçlı El Aleti 429 TL

Kamp Bıçağı 429 TL

Av Bıçağı 799 TL

Katlanır Budama Testere 149 TL

Cibinlikli Hamak 599 TL

Hamak 349 TL

Çamaşır Askısı 12'li 149 TL

Çadır Kazığı 99 TL

Karabine Set 5'li 99 TL

Çok Amaçlı Gergi Lastiği 99 TL

Çadır İpi 99 TL

Kamp Halatı 99 TL

Halat 15mx15cm 199 TL Kamp ürünlerinde yer alan indirimlere buradan da göz atmayı unutmayın! Aile Tipi Çadır 4.999 TL Verandalı Çadır 3.999 TL

Çift Katmanlı Çadır 2.599 TL

Çift Katmanlı Otomatik Çadır 2.499 TL

Otomatik Çadır 1.399 TL

Hızlı Kurulan Tuvalet Çadırı 799 TL

Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL

Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi 1.399 TL

Seyahat Tip Kamp Sandalyesi 499 TL

Kamp Sandalyesi 699 TL

Uyku Tulumu 599 TL

Fileli Kamp Organizeri 139 TL

Şişme Kamp Yastığı 199 TL

Şişme Yastık 69 TL Şeritli Kamp Lambası 359 TL Sensörlü Kafa Lambası 179 TL

Paslanmaz Çelik Kamp Yemek Seti 3'lü 999 TL

Şeritli Kamp Lambası 359 TL

Sensörlü 3 Çzgili Işıklı Kafa Lambası 245 TL

Fanlı Kamp Çadır Lambası 499 TL

Solar Panelli Güç Kaynağı 1.599 TL

Portatif Katlanabilir Tuvalet 529 TL

Kamp Işığı 139 TL

Kafa Lambası 199 TL

El Feneri 189 TL

Paslanmaz Çelik Bardak 179 TL

Şeffaf Bluetooth Speaker 399 TL

Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL

Bardak / Şişe Tutucu Aparat 79 TL

Renkli Pipetli Termos 599 TL

Çantalı Piknik Matı 229 TL

Çok Fonksiyonlu Outdoor Kol Saati 449 TL

Büyük Çantalı Piknik Matı 399 TL

Solar Isınan Katlanır Su Deposu 169 TL

Çok Amaçlı Bandana 74,50 TL

Katlanabilir Matara 199 TL

Katlanabilir Su Deposu 99 TL Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma

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