BİM mağaza zinciri, her hafta sunduğu avantajlı ürünlerin fiyatlarıyla birlikte yer aldığı BİM Aktüel İndirim Kataloğu yayınlıyor. Biz de sizin için bu katalogda öne çıkan ürünleri seçiyor ve listeliyoruz. Listemizi takip ederek BİM aktüel kataloğundaki ürünlere göz atabilir dilerseniz uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.
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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu 12.999 TL
- Stanley Adventure Termos 1 Litre 1.299 TL
- Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml 999 TL
- Orcamp Pro Seramik Portatif Ocak 899 TL
- Orcamp 6 Kanatlı Rüzgarlık 329 TL
- Orcamp Katlanabilir Kamp Ocak 279 TL
- Orcamp Kartuş Tüp 227 gr 79 TL
- Masa & 2 Adet Kamp Sandalyesi 699 TL
- Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 399 TL
- Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL
- Plastik Kollu Katlanır Kamp Sandalyesi 229 TL
- Kamp Taburesi 79 TL
Kamp masa ve sandalyelerinde yer alan indirimlere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.
Stanley termos ve soğutucularda yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!
Proware Büyük Kamp Baltası 699 TL
- Kamp Baltası 579 TL
- Fonksiyonel Kamp Baltası 279 TL
- Çok Amaçlı El Aleti 429 TL
- Kamp Bıçağı 429 TL
- Av Bıçağı 799 TL
- Katlanır Budama Testere 149 TL
- Cibinlikli Hamak 599 TL
- Hamak 349 TL
- Çamaşır Askısı 12'li 149 TL
- Çadır Kazığı 99 TL
- Karabine Set 5'li 99 TL
- Çok Amaçlı Gergi Lastiği 99 TL
- Çadır İpi 99 TL
- Kamp Halatı 99 TL
- Halat 15mx15cm 199 TL
Kamp ürünlerinde yer alan indirimlere buradan da göz atmayı unutmayın!
Aile Tipi Çadır 4.999 TL
- Verandalı Çadır 3.999 TL
- Çift Katmanlı Çadır 2.599 TL
- Çift Katmanlı Otomatik Çadır 2.499 TL
- Otomatik Çadır 1.399 TL
- Hızlı Kurulan Tuvalet Çadırı 799 TL
- Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL
- Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi 1.399 TL
- Seyahat Tip Kamp Sandalyesi 499 TL
- Kamp Sandalyesi 699 TL
- Uyku Tulumu 599 TL
- Fileli Kamp Organizeri 139 TL
- Şişme Kamp Yastığı 199 TL
- Şişme Yastık 69 TL
Şeritli Kamp Lambası 359 TL
- Sensörlü Kafa Lambası 179 TL
- Paslanmaz Çelik Kamp Yemek Seti 3'lü 999 TL
- Şeritli Kamp Lambası 359 TL
- Sensörlü 3 Çzgili Işıklı Kafa Lambası 245 TL
- Fanlı Kamp Çadır Lambası 499 TL
- Solar Panelli Güç Kaynağı 1.599 TL
- Portatif Katlanabilir Tuvalet 529 TL
- Kamp Işığı 139 TL
- Kafa Lambası 199 TL
- El Feneri 189 TL
- Paslanmaz Çelik Bardak 179 TL
- Şeffaf Bluetooth Speaker 399 TL
- Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL
- Bardak / Şişe Tutucu Aparat 79 TL
- Renkli Pipetli Termos 599 TL
- Çantalı Piknik Matı 229 TL
- Çok Fonksiyonlu Outdoor Kol Saati 449 TL
- Büyük Çantalı Piknik Matı 399 TL
- Solar Isınan Katlanır Su Deposu 169 TL
- Çok Amaçlı Bandana 74,50 TL
- Katlanabilir Matara 199 TL
- Katlanabilir Su Deposu 99 TL