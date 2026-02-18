[17 Şubat-3 Mart] Toplam Değeri 12 Bin TL'yi Aşan 11 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor (KCD 2 ve Dahası...)

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.
Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine Star Wars Outlaws dâhil birçok yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Şubat ayının geri kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.
Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Ekleneceği Tarih
|Aerial_Knight’s DropShot
|819 TL
|17 Şubat
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.000 TL
|17 Şubat
|Avowed
|2.099 TL
|17 Şubat
|Death Howl
|679 TL
|19 Şubat
|EA Sports College Football 26
|2.899,99 TL
|19 Şubat
|The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
|1.599 TL
|19 Şubat
|TCG Card Shop Simulator
|Belli değil
|24 Şubat
|Dice A Million
|Belli değil
|25 Şubat
|Towerborne
|Belli değil TL
|26 Şubat
|FINAL FANTASY III
|629 TL
|3 Mart
|Kingdom Come: Deliverance II
|1.749 TL
|3 Mart
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.