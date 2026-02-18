Tümü Webekno
[17 Şubat-3 Mart] Toplam Değeri 12 Bin TL'yi Aşan 11 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor (KCD 2 ve Dahası...)

Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine Star Wars Outlaws dâhil birçok yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Şubat ayının geri kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

Oyun Normal Fiyatı Ekleneceği Tarih
Aerial_Knight’s DropShot 819 TL 17 Şubat
Avatar: Frontiers of Pandora 1.000 TL 17 Şubat
Avowed 2.099 TL 17 Şubat
Death Howl 679 TL 19 Şubat
EA Sports College Football 26 2.899,99 TL 19 Şubat
The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition 1.599 TL 19 Şubat
TCG Card Shop Simulator Belli değil 24 Şubat
Dice A Million Belli değil 25 Şubat
Towerborne Belli değil TL 26 Şubat
FINAL FANTASY III 629 TL 3 Mart
Kingdom Come: Deliverance II 1.749 TL 3 Mart
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

