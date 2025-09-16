Tümü Webekno
OpenAI, 18 Yaşın Altındaki ChatGPT Kullanıcılarına Yeni Kısıtlamalar Uygulayacak

OpenAI, bir ChatGPT kullanıcısı gencin intihar etmesinin ardından açılan davayla birlikte ChatGPT'ye özel yeni kısıtlamalar ve güvenlik mekanizmaları getiriyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, genç kullanıcıların güvenliği için ChatGPT politikalarında köklü değişikliklere gidiyor. CEO Sam Altman, 18 yaş altındaki kullanıcılarla ilgili yeni kuralları duyurarak, “Gençler için güvenliği, gizlilik ve özgürlükten önde tutuyoruz.” dedi.

Yeni düzenlemelerle birlikte ChatGPT artık 18 yaşın altındaki kullanıcılarla flörtleşmeye dayalı sohbetler yapmayacak ve intihara yönelik içeriklerde ek güvenlik önlemleri devreye girecek. Ciddi durumlarda ise ebeveynlerle ya da yerel polisle iletişim kurulabilecek.

İntihar vakası sonrası ChatGPT'ye kısıtlamalar geliyor

ChatGPT

Şirketin bu adımı, ChatGPT ile uzun süreli sohbeti sonrası intihar eden genç Adam Raine’in ailesinin açtığı dava sonrasında geldi. Benzer davalar diğer yapay zekâ sohbet botlarına da yönelirken, özellikle gençlerin kendine zarar verme riskine karşı alınan önlemler giderek artmaya başlamış durumda.

Yeni politikalar kapsamında ebeveynler, çocuklarının ChatGPT kullanımı için “karartma saatleri” belirleyebilecek. Ayrıca sistem, bir kullanıcının 18 yaşından küçük olup olmadığını anlamak için uzun vadeli bir doğrulama mekanizması geliştiriyor. Şüpheli durumlarda artık daha katı kurallar devreye alınacak.

Peki siz ChatGPT'ye gelecek bu yeni kontrol mekanizmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Yapay Zeka

