Yeni IMEI Kayıt Bedeliyle Satın Alınabilecek Telefonlar

Resmi Gazete'de yayınlanan bir tebliğle birlikte yurt dışından gelen telefonlar için ödenen IMEI kayıt bedeli 1.838 TL'ye çıktı. Bu tutar, Türkiye'de çok ciddi bir bedel ve hatta bu tutar karşılığında bazı akıllı telefonlar satın alınabiliyor. Bizler de sizler için, 2020 yılında geçerli olacak IMEI kayıt bedeline yakın tutarlardaki akıllı telefonları derledik.

Hükümet yetkilileri bir süredir, Türk vatandaşlarının yurt dışından akıllı telefon getirmesini istemiyor ve bu bağlamda da bazı çalışmalar yapıyorlar. Öyle ki yıllar önce yurt dışından telefon getirmek çok kolay bir işlemdi ve insanlar, zaman zaman bu yöntemi kullanarak yeni telefonlar satın alıyorlardı. Ancak özellikle de son bir yıldır, IMEI kayıt harçlarına getirilen zamlar, bu durumu imkansız kıldı.

2019 yılının ortalarında bir Türk vatandaşı, yurt dışından satın aldığı bir akıllı telefonu Türkiye’de aktif olarak kullanmak istediği takdirde 618 TL ödüyordu. Ancak yakın zamanda alınan bir kararla bu bedel tam 1.500 TL’ye yükseltildi. Yani vatandaşlar, yurt dışından bir telefon alıp Türkiye’de kullanmak istedikleri takdirde Türkiye’deki giriş seviye bir telefon fiyatı ödemek durumunda kaldılar.

Geçtiğimiz günlerde de Resmi Gazete’de yeni bir bildiri yer aldı ve bu bildiride önümüzdeki yılın bazı resmi ücretleri yer alıyordu. Belirlenen yeni tutarlar, geçtiğimiz ay açıklanan “Yeniden Değerleme Oranı”na göre belirlenmiş zamlı fiyatlardı. Resmi Gazete’de açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 2020 yılında yurt dışından telefon getirmek istediklerinde 1.838 TL ödeme yapmak durumunda kalacaklar.

1.838 TL, Türkiye şartlarında uygun bir tutar değil. Hatta neredeyse, kimi vatandaşların evlerini geçindirmek durumunda olduğu asgari ücret ile aynı seviyelerde. Hatta bu tutar, Türkiye’deki bazı akıllı telefonların fiyatlarına denk durumda. Peki yeni IMEI kayıt ücreti yerine hangi telefonları satın alabiliyoruz? İşte bu yazımızda, sizlere 1.838 TL seviyelerinde olan akıllı telefonlardan bahsedeceğiz.

İşte IMEI kayıt ücreti yerine Türkiye’den satın alabileceğiniz akıllı telefonlar

Samsung Galaxy M10

Fiyat: 999 TL

Ekran: 6,22 inç, 1520 x 720 piksel

İşlemci: Exynos 7870

RAM: 2 GB

Depolama: 16 GB

Arka Kamera: 13 MP + 5 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 3.400 mAh

Eğer hemen bir Samsung Galaxy M10 satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Oppo A5s

Fiyat: 1.189 TL

Ekran: 6,2 inç, 720 x 1520 piksel IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio P35

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 4.230 mAh

Bu telefona sahip olmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Xiaomi Redmi 8

Fiyat: 1.199 TL

Ekran: 6,26 inç, 1520 x 720 piksel IPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 439

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 12 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh

Eğer uygun fiyatlı bir Xiaomi Redmi 8 sahibi olmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Samsung Galaxy M20

Fiyat: 1.279 TL

Ekran: 6,3 inç, 2340 x 1080 piksel

İşlemci: Exynos 7904

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP + 5 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh

Eğer Samsung Galaxy M20 satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Fiyat: 1.293 TL

Ekran: 6,26 inç, 2280 x 1080 piksel IPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 636

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 12 MP + 5 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 4.000 mAh

Ürüne sahip olmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 8

Fiyat: 1.499 TL

Ekran: 6,3 inç, 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 4.000 mAh

Ürünü satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Huawei P Smart 2019

Fiyat: 1.619 TL

Ekran: 6,21 inç, 2340 x 1080 piksel IPS LCD

İşlemci: Kirin 710

RAM: 3 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 3.400 mAh

Hemen yeni bir Huawei P Smart 2019 satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 7

Fiyat: 1.649 TL

Ekran: 6,3 inç, 2340 x 1080 piksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 48 MP + 5 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 4.000 mAh

Ürünü satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Oppo A5 2020

Fiyat: 1.574 TL

Ekran: 6,5 inç, 720 x 1600 piksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665

RAM: 3 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh

Hemen Oppo'nun A5 2020 isimli akıllı telefonuna sahip olmak için burada bulunan bağlantıyı kullabilirsiniz.

Samsung Galaxy A30s

Fiyat: 1.845 TL

Ekran: 6,4 inç, 720 x 1560 piksel Super AMOLED

İşlemci: Exynos 7904

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 25 MP + 8 MP + 5 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4.000 mAh

Ürünü satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.