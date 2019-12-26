Yeni IMEI Kayıt Bedeliyle Satın Alınabilecek Telefonlar

Hükümet yetkilileri bir süredir, Türk vatandaşlarının yurt dışından akıllı telefon getirmesini istemiyor ve bu bağlamda da bazı çalışmalar yapıyorlar. Öyle ki yıllar önce yurt dışından telefon getirmek çok kolay bir işlemdi ve insanlar, zaman zaman bu yöntemi kullanarak yeni telefonlar satın alıyorlardı. Ancak özellikle de son bir yıldır, IMEI kayıt harçlarına getirilen zamlar, bu durumu imkansız kıldı.
2019 yılının ortalarında bir Türk vatandaşı, yurt dışından satın aldığı bir akıllı telefonu Türkiye’de aktif olarak kullanmak istediği takdirde 618 TL ödüyordu. Ancak yakın zamanda alınan bir kararla bu bedel tam 1.500 TL’ye yükseltildi. Yani vatandaşlar, yurt dışından bir telefon alıp Türkiye’de kullanmak istedikleri takdirde Türkiye’deki giriş seviye bir telefon fiyatı ödemek durumunda kaldılar.
Geçtiğimiz günlerde de Resmi Gazete’de yeni bir bildiri yer aldı ve bu bildiride önümüzdeki yılın bazı resmi ücretleri yer alıyordu. Belirlenen yeni tutarlar, geçtiğimiz ay açıklanan “Yeniden Değerleme Oranı”na göre belirlenmiş zamlı fiyatlardı. Resmi Gazete’de açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 2020 yılında yurt dışından telefon getirmek istediklerinde 1.838 TL ödeme yapmak durumunda kalacaklar.
1.838 TL, Türkiye şartlarında uygun bir tutar değil. Hatta neredeyse, kimi vatandaşların evlerini geçindirmek durumunda olduğu asgari ücret ile aynı seviyelerde. Hatta bu tutar, Türkiye’deki bazı akıllı telefonların fiyatlarına denk durumda. Peki yeni IMEI kayıt ücreti yerine hangi telefonları satın alabiliyoruz? İşte bu yazımızda, sizlere 1.838 TL seviyelerinde olan akıllı telefonlardan bahsedeceğiz.
İşte IMEI kayıt ücreti yerine Türkiye’den satın alabileceğiniz akıllı telefonlar
Samsung Galaxy M10
Fiyat: 999 TL
- Ekran: 6,22 inç, 1520 x 720 piksel
- İşlemci: Exynos 7870
- RAM: 2 GB
- Depolama: 16 GB
- Arka Kamera: 13 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 3.400 mAh
Eğer hemen bir Samsung Galaxy M10 satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Oppo A5s
Fiyat: 1.189 TL
- Ekran: 6,2 inç, 720 x 1520 piksel IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio P35
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 4.230 mAh
Bu telefona sahip olmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Xiaomi Redmi 8
Fiyat: 1.199 TL
- Ekran: 6,26 inç, 1520 x 720 piksel IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 439
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 12 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 5.000 mAh
Eğer uygun fiyatlı bir Xiaomi Redmi 8 sahibi olmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Samsung Galaxy M20
Fiyat: 1.279 TL
- Ekran: 6,3 inç, 2340 x 1080 piksel
- İşlemci: Exynos 7904
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: 13 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 5.000 mAh
Eğer Samsung Galaxy M20 satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Xiaomi Redmi Note 6 Pro
Fiyat: 1.293 TL
- Ekran: 6,26 inç, 2280 x 1080 piksel IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 636
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 12 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 4.000 mAh
Ürüne sahip olmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Xiaomi Redmi Note 8
Fiyat: 1.499 TL
- Ekran: 6,3 inç, 1080 x 2340 piksel
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya: 4.000 mAh
Ürünü satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Huawei P Smart 2019
Fiyat: 1.619 TL
- Ekran: 6,21 inç, 2340 x 1080 piksel IPS LCD
- İşlemci: Kirin 710
- RAM: 3 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 3.400 mAh
Hemen yeni bir Huawei P Smart 2019 satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Xiaomi Redmi Note 7
Fiyat: 1.649 TL
- Ekran: 6,3 inç, 2340 x 1080 piksel
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya: 4.000 mAh
Ürünü satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Oppo A5 2020
Fiyat: 1.574 TL
- Ekran: 6,5 inç, 720 x 1600 piksel
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665
- RAM: 3 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 5.000 mAh
Hemen Oppo'nun A5 2020 isimli akıllı telefonuna sahip olmak için burada bulunan bağlantıyı kullabilirsiniz.
Samsung Galaxy A30s
Fiyat: 1.845 TL
- Ekran: 6,4 inç, 720 x 1560 piksel Super AMOLED
- İşlemci: Exynos 7904
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 25 MP + 8 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 4.000 mAh
Ürünü satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.