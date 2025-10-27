19-26 Ekim 2025: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Dizler

Türkiye'de geçtiğimiz hafta en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte 19-26 Ekim tarihleri arasında dijital platformlarda en fazla ilgi gören yapımlar.

Tüm dünyada olduğu gibi film ve dizi platformları Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Milyonlarca insanın bu tarz platformlara abone olduğunu görüyoruz. Peki geride bıraktığımız hafta dijital platformlarda en çok izlenen filmler ve diziler hangileriydi?

JustWatch tarafından hazırlanan verileri kullanara 19-26 Ekim 2025 tarihleri arasında en çok izlenen yapımları sizler için derledik. Bu haftaki listelerde zirvedeki isimlerde değişiklik yok ancak liste geneli değişmiş. Özellikle filmler konusunda Prime Video'nun öne çıktığını görebiliyoruz.

Geçen hafta en çok izlenen filmler

Culpa Nuestra - Prime Video Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 Dehşet Bey - Prime Video Culpa Tuya - Prime Video The Monkey - TV+ Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max Geleceğe Dönüş 2 - Prime Video Culpa Mia: Londra - Prime Video Cennet - Prime Video

Geçen hafta en çok izlenen diziler