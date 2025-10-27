Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

19-26 Ekim 2025: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Dizler

Türkiye'de geçtiğimiz hafta en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte 19-26 Ekim tarihleri arasında dijital platformlarda en fazla ilgi gören yapımlar.

19-26 Ekim 2025: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Dizler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tüm dünyada olduğu gibi film ve dizi platformları Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Milyonlarca insanın bu tarz platformlara abone olduğunu görüyoruz. Peki geride bıraktığımız hafta dijital platformlarda en çok izlenen filmler ve diziler hangileriydi?

JustWatch tarafından hazırlanan verileri kullanara 19-26 Ekim 2025 tarihleri arasında en çok izlenen yapımları sizler için derledik. Bu haftaki listelerde zirvedeki isimlerde değişiklik yok ancak liste geneli değişmiş. Özellikle filmler konusunda Prime Video'nun öne çıktığını görebiliyoruz.

Geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. Culpa Nuestra - Prime Video
  2. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2
  3. Dehşet Bey - Prime Video
  4. Culpa Tuya - Prime Video
  5. The Monkey - TV+
  6. Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max
  7. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max
  8. Geleceğe Dönüş 2 - Prime Video
  9. Culpa Mia: Londra - Prime Video
  10. Cennet - Prime Video

Geçen hafta en çok izlenen diziler

eşfe

  1. Eşref Rüya - Prime Video & TOD
  2. Reacher - Prime Video
  3. Prens - HBO Max
  4. High Potential - Disney+
  5. Tulsa King - TV+
  6. The Walking Dead: Daryl Dixon - TV+
  7. Nereden Nereye - TV+ & TOD
  8. The Walking Dead - Netflix & TV+ & Disney+
  9. Game of Thrones - HBO Max
  10. Güzelleştiğim O Yaz - Prime Video
Netflix Amazon Prime Disney

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

5G mi Daha Hızlı Yoksa Fiber İnternet mi? (Gelin Şu Karışıklığı Bir Giderelim)

5G mi Daha Hızlı Yoksa Fiber İnternet mi? (Gelin Şu Karışıklığı Bir Giderelim)

iPhone'un Bildirimleri İki Kere Göndermesinin Sebebi Ne? Nasıl Kapatılır?

iPhone'un Bildirimleri İki Kere Göndermesinin Sebebi Ne? Nasıl Kapatılır?

iPhone'dan 13 Yıl Önce Piyasaya Çıkan İlk Akıllı Telefon IBM Simon'un Bugün Kulağınıza Şaka Gibi Gelecek Özellikleri

iPhone'dan 13 Yıl Önce Piyasaya Çıkan İlk Akıllı Telefon IBM Simon'un Bugün Kulağınıza Şaka Gibi Gelecek Özellikleri

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Türkiye'de Üretilen Telefon OPPO A6 Pro, Uygun Fiyatıyla Satışa Sunuldu!

Türkiye'de Üretilen Telefon OPPO A6 Pro, Uygun Fiyatıyla Satışa Sunuldu!

TL Desteğini Bırakalı 2 Yıl Olmuş: Steam'de Dolar Kuru Ne Kadar?

TL Desteğini Bırakalı 2 Yıl Olmuş: Steam'de Dolar Kuru Ne Kadar?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim