[19 Kasım-2 Aralık] Değeri 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Xbox Game Pass’e Ekleniyor

Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

Geçtiğimiz aylarda Xbox Game Pass kütüphanesine Call of Duty: Modern Warfare III dâhil birçok yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Kasım ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

Oyun Normal Fiyatı Ekleneceği Tarih
Moonlighter 2: The Endless Vault Belli değil 19 Kasım
Kulebra and the Souls of Limbo 382,50 TL 19 Kasım
Revenge of the Savage Planet 550 TL 19 Kasım
Monsters are Coming! Rock & Road Belli değil 20 Kasım
The Crew Motorfest 1.300 TL 20 Kasım
Banishers: Ghosts of New Eden 1.450 TL 25 Kasım
Kill It With Fire! 2 Belli değil 25 Kasım
Marvel Cosmic Invasion Belli değil 1 Aralık
Lost Records: Bloom & Rage 420 TL 2 Aralık
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

