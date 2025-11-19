[19 Kasım-2 Aralık] Değeri 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Xbox Game Pass’e Ekleniyor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.
Geçtiğimiz aylarda Xbox Game Pass kütüphanesine Call of Duty: Modern Warfare III dâhil birçok yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Kasım ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.
Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Ekleneceği Tarih
|Moonlighter 2: The Endless Vault
|Belli değil
|19 Kasım
|Kulebra and the Souls of Limbo
|382,50 TL
|19 Kasım
|Revenge of the Savage Planet
|550 TL
|19 Kasım
|Monsters are Coming! Rock & Road
|Belli değil
|20 Kasım
|The Crew Motorfest
|1.300 TL
|20 Kasım
|Banishers: Ghosts of New Eden
|1.450 TL
|25 Kasım
|Kill It With Fire! 2
|Belli değil
|25 Kasım
|Marvel Cosmic Invasion
|Belli değil
|1 Aralık
|Lost Records: Bloom & Rage
|420 TL
|2 Aralık
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.