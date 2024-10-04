Apple'ın 1983 yılında prototip olarak tasarladığı bir Macintosh, açık artırma ile satışa çıkarılacak. Bilgisayarın rekor fiyata satılabileceği düşünülüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, zaman zaman ikonik ürünlerinin açık artırmaya çıkarılması ile gündem oluyor. Bugün yine böyle bir gelişme ile karşınızdayız. Şirketin 1983 yılında prototip olarak ürettiği Macintosh'lardan bir tanesi, açık artırmaya çıkarıldı.

Apple'ın o yıllarda satmak için hazırladığı Macintosh, 5.25 inç boyutlu disket desteğine sahipti. Ancak sonradan "Twiggy disk" olarak anılan disketlerin yeterince güvenli olmadığı tespit edildi. Hâl böyle olunca Steve Jobs, bu sürücü girişini kaldırmaya karar verdi. İşte açık artırmaya çıkarılan Macintosh, bu disket desteğine de sahip olması nedeniyle oldukça özel.

Eksiksiz şekilde satılacak

Açık artırmaya çıkarılacak prototip, eksiksiz bir şekilde satılacak. Yani bu ürünle fare ve klavye de verilecek. İşin ilginç yanı, prototipin klavyesinin dahi kusursuz olması. Geçen yıllar, ürünü eskitememiş.

ABD'de hizmet vermekte olan Bonhams müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarılacak 1983 model Macintosh'un rekor fiyata satılması bekleniyor. 13 Ekim'de başlayacak olan açık artırmanın 23 Ekim gibi sonlandırılması planlanırken, bu prototip için 80.000 ila 120.000 dolar bandında ödeme yapılacağı düşünülüyor. Bu arada; 2019 yılında benzer bir Macintosh'un 150.075 dolar karşılığında satıldığını söyleyelim. Bakalım rekor kırılabilecek mi...