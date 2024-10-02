Apple, sanal klavye ve dokunmatik yüzeye sahip tamamen cam bir MacBook üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Apple, sanal klavye yaklaşımını dizüstü bilgisayar dünyasına taşımayı amaçlıyor. Şirketin yeni patenti, sanal bir klavye ve dokunmatik yüzeye sahip tamamen ekrandan oluşan bir MacBook.

Son yıllarda, Apple'ın tamamen cam bir MacBook projesine dair birkaç patent alması dikkat çekiyor. Çalışmalarında gerçek tuş hissiyatı üzerine yoğunlaşıldığı iddia ediliyor. elektrostatik yük ile klavye hissini taklit etmeye yönelik denemelerini de sürdürüyor. Bugün yayımlanan yeni bir patentinde ise Apple’ın bu projeye olan bağlılığını ve gelişmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Ancak tamamen işlevsel bir cam klavyeye ulaşmanın zaman alacağı düşünülüyor.

Fiziksel klavyenin yerini alacak

Apple, uzun süreli yazım için fiziksel klavyenin gerekliliğini de kabul ediyor. Örneğin, iPad için geliştirilen Magic Keyboard, kullanıcılara konforlu bir yazım deneyimi sunarken, MacBook'larda Touch Bar uygulaması ile yumuşak klavye denemelerinden vazgeçildiği gözlemleniyor.

Apple’ın bu yenilikçi yaklaşımı, kullanıcıların yazma deneyimlerini köklü bir şekilde dönüştürme potansiyeline sahip. Tamamen camdan yapılacak olan bu Macbook'un çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.