Yaşını Gücüyle Gizleyen Porsche: 1986 Gemballa Avalanche

1986 Porsche 930, hiç tartışmasız spor otomobil tarihinin en ikonik modellerinden biri. Başlı başına bir mühendislik harikası olan bu aracı çok daha etkileyici kılmak için güçlerini birleştiren Gemballa ve FUF'un Porsche 930’u temel alarak geliştirdiği 1986 Gemballa Avalanche ise bugün hala en pahalı Porsche'lerden bir tanesi.

1980'lerin en yüksek performanslı spor otomobillerinden biri olan Porsche 930 Turbo, çağının ötesinde bir modeldi. Gemballa ve RUF adındaki iki firma ise yine aynı dönemde ikonik aracı temel alarak Gemballa Avalanche adında sıra dışı bir modele imza atmıştı. İlk kez 1985 yılında showroom’larda boy gösteren araç, o dönem 700 bin dolara tekabül eden 390 bin marklık bir fiyat etiketine sahipti.

Amerikalı ünlü rapçi Vanilla Ice gibi 80'lerin önde gelen çoğu ismi tarafından satın alınan ve kısa sürede inanılmaz bir popülarite kazanan 1986 Gemballa Avalanche, hatta bazı şarkılara dahi konu olmuştu. 1986 Porsche 930 Turbo tabanlı Gemballa Avalanche, benzersiz dış ve iç tasarımının yanı sıra, güçlü performansıyla da öne çıkmıştı.

1986 Porsche 930 Turbo tabanlı Gemballa Avalanche, 375 beygir gücü üreten bir motora sahip

Aracın mekanik modifikasyonundan sorumlu olan RUF, 375 beygir gücü, çift egzoz sistemi ve beş vitesli manuel şanzıman gibi bir dizi yükseltme uygulayarak, ortaya tam bir performans canavarı çıkarmıştı. 17 inç krom kaplamalı alaşım jantlara sahip olan 1986 Gemballa Avalanche, iç mekanda ise siyah deri spor koltuklar, elektrikli açılır tavan ve klima ile donatılmıştı.

1986 Gemballa Avalanche'ten dünyada yalnızca 15 adet bulunuyor

Fotoğraflarda gördüğünüz araç, dünyada sadece 15 adet üretilen Gemballa Avalanche’ten biri. 1986 yılında Porto Riko’da bir bayiye teslim edilen ikonik model, Nisan 2018 tarihinde İngiltere topraklarına giriş yapmış. 34 yaşında olmasına karşın sadece 22.500 km’de olan Gemballa Avalanche, son derece bakımlı ve temiz görünüyor.

Gemballa Avalanche, 34 yaşında olmasına karşın sadece 22.500 km’de

Peki, dünyada yalnızca 15 adet üretilen Gemballa Avalanche biri olan bu araca sahip olmanın bedeli ne kadar? Sizi daha fazla merakta bırakmadan hemen cevap verelim: 250 bin dolar. Bu da mevcut kura göre, 1,7 milyon liralık bir fiyata tekabül ediyor. Geçtiğimiz mart ayında tanıtılan, 911 serisinin en hızlı ve en güçlü otomobili olan 2021 Porsche 911 Turbo S’in fiyatının ise 203 bin dolar olduğu bilgisini de araya sıkıştıralım.